PUBG 9. Sezon Bu Hafta İtibarıyla Başladı: İşte Yenilikler!

Bu hafta itibarıyla PUBG 9. sezon başladı. Öncelikli olarak PC oyuncularıyla buluşan yeni sezon, önümüzdeki hafta da konsol oyuncuları için başlayacak. Yeni harita ve bir takım yenilikleri aktardığımız detaylar, haberimizde.

Fortnite ile Battle Royale oyunlarının popülerleşmesini sağlayan bir diğer oyun olan PUBG, sezonluk olarak yeni içerikler ile güncel kalmaya devam ediyor. Her geçen gün aktif oyuncu sayısında da önemli artışların yaşandığı PUBG için geçtiğimiz günlerde yeni sezonun kısa bir tanıtımı yapılmış ve yeni bir haritanın ekleneceği duyurulmuştu. Dün itibarıyla başlayan dokuzuncu sezonun güncelleme notları da ortaya çıktı.

PUBG 9. Sezon Neler Sunuyor?

PUBG Corporation tarafından yayınlanan güncelleme notlarına bakılırsa, oyuna eklenen yeni harita Paramo oldu. Güney Amerika bölgesinin dağlık taraflarında bulunan ve eski bir ülke olan Paramo, birçok farklı tehlikenin yanı sıra aktif bir yanardağa da ev sahipliği yapıyor. Bu harita, oyunun ilk dinamik haritası olduğu için her seferinde farklı bir deneyim ile karşılaşacaksınız. Mesela 3x3 olmasından dolayı altmış dört oyuncuya kadar destek sunulacak ve kırmızı alan olmayacak. Mavi alan da yavaş yavaş küçülmesine rağmen diğer haritalara göre çok daha fazla hasar verecek. Motosikletin kullanılabilir tek araç olacağı da söylenmiş. Ayrıca her yeni maçta önemli yerler ve bazı kısımlar yeniden konumlandırılacak, haritanın oynanabilir alanının sınırlarının dışına çıkmak mümkün olacak, eşya kutuları belirli evlerde belirecek ve içeriğinde farklı özel eşyalar bulunduran yardım paket sunulacak.

Haritanın dinamik olmasından dolayı, mevcut eşleştirme havuzundan ayrı olarak Sezon Maçı devreye sokuluyor. Botların devre dışı bırakılacağı bu sistemde, görevler bulunmayacak ve yaptıklarınız da istatistiğinize yansıtılmayacak.

Paramo haritasına ek olarak dokuzuncu sezon, farklı yenilikler de getirecek. Dereceli Mod, Solo’nun dahil olması ile tekli oynanışa uygun hale getirilmiş. Bu bağlamda, rekabetçi seviyelerde yükselirken, Dereceli Savaş Alanları kapsamında tek başına oynayan diğer oyunculara karşı da mücadele verebileceksiniz. Sadece Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanhok haritalarının seçilebilir olacağı Dereceli Solo varyasyonunda altmış dört oyuncuya kadar destek verilecekken, kırmızı alan olmayacak ve daha fazla yağma bulabileceksiniz.

Bir diğer yenilik ise G-Coin olacak. Daha önceden Steam cüzdanı için kullanılan PUBG satın alımları için para birimi işlevi görecek. Kendisine ait bir sekmeden satın alınabilecek bu para birimi, yüz veya on binlik miktarlarda satın alınabiliyor. Seçtiğiniz pakete bağlı olarak hediye para birimi elde edebilecek ve satın alımlarınızda indirimde faydalanabileceksiniz.

Bir diğer yenilik olan Survivor Pass: Highlands, Paramo haritasında keşfe çıkmak isteyen oyunculara özel kıyafetler veriyor. 990 G-Coin veya 9.99 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz. Ne var ki Survivor Pass ödüllerini toplayarak bedavaya getirmek gibi bir şansınız da var. 9 Aralık 2020 tarihine kadar aktif olmasının yanı sıra, elliden fazla seviye içeriyor.

Son olarak, oyun genelinde birçok değişiklik ve iyileştirmelerinde yapıldığı dokuzuncu sezon konsollarda 29 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.