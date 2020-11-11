PUBG 9.2 Güncelleme Notları Yayımlandı!

PUBG 9.2 yamasının notları yayımlandı. Oyuna gelen bu güncellemede oyuncuları birbirinden yeni ve çeşitli araçlar, kullanıcı deneyimini başka bir boyuta taşıyan takım bulucu ve lobi sohbet gibi yeni özellikler, oyun içi çeşitli yenilikler bekliyor. Oyuna gelen bu yamada ayrıca oyuncuların uzun zamandır rahatsız olduğu birçok soruna da çözüm bulundu.

PUBG 9.2 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Bu yama ile oyuna yeni bir araç eklendi. Oyunun arayüzünde birtakım değişikliklere gidilirken aynı zamanda arayüze kullanıcı deneyimini geliştirecek bazı özellikler ekendi. Oyuncuları uzunca bir süredir rahatsız eden hatalara da çözüm yolları sunuldu. İşte PUBG 9.2 güncellemesinin oyunculara sunduğu yenilikler ve birbirinden çeşitli yeni çözümler!

1. Yeni Araç: Arazi Motosikleti

Bu güncellemede oyuna yeni bir araç eklendi. Tek koltuklu Arazi Motosikleti, basit bir motosikletten çok daha fazlasını sunuyor. Motorun devrini arttırmak için kendi bağımsız debriyaj sistemine, arazi sürüşü için geliştirilmiş süspansiyona ve bulmanızın çok zaman almayacağı bazı eğlenceli özelliklere sahip. Oyuna eklenen bu motosiklet, Karakin harici tüm haritalarda bulabilirsiniz.

• Arazi Motosikleti, oyuna eklenen tek koltuklu yeni bir motosiklettir.

• Karakin hariç tüm haritalarda bulunabilir.

• Normal, Özel Maçlar ve Antrenman modunda mevcuttur.

• 130 km/s hıza sahiptir.

• Hızlanma ve frenleme sırasında Shift ve Control (Ctrl) tuşlarını kullanarak ön kaldırabilir ve indirebilirsiniz.

• Motosikletin diğer motosikletlerin aksine arazi süspansiyonu vardır. Engebeli arazide de iyi bir performans sergiler.

2. Yeni Özellik: Sürücüyken Ateş Etme

Oyuncuların uzun bir süredir beklediği sürücüyken ateş etme özelliği oyuna sonunda eklendi. Yeni özellik, oyuncuların araç sürerken hem aracı kontrol etmeye devam etmesini hem de hedefe ateş etmesine imkân tanıyor. Bu özellik çoğu araçta geçerlidir ancak aşağıda da görebileceğiniz gibi birkaç sınırlaması vardır.

• Araç sürerken artık silahınızla hedefe doğru ateş açabilir, şarjör değiştirilebilirsiniz. Araç direksiyonunu çevirmek tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi şarjör değiştirirken biraz daha güç hâl alır.

• Bu özellik tekneler ve BRDM hariç tüm araçlarda kullanılabilir.

• Sürücüyken ateş etmek için şu silahlardan birine sahip olmanız gerekiyor: Deagle, P18C, P1911, P92, R1895, R45, Skorpion, İşaret Fişeği. Bu silahların dışında Kesik Namlu da kullanılabiliyor fakat bu silah yalnızca motosiklet tipi araçlarda kullanılabiliyor.

3. Silahlarda Yapılan Değişiklikler

Sürücülere ateş etme özelliği geldiğinden oyundaki silahların çoğunda verilen hasar, geri tepme animasyonunun hızı gibi değişiklikler yapıldı. Tabancalarda yapılan başlıca değişiklikler şunlar:

• Kafa atışı hasar çarpanı artırıldı 2,0’dan 2,1’e yükseltildi.

• Uzuv hasar çarpanı 1,0’dan 1,05’e yükseltildi.

• Nişan alırken sapma oranı düşürüldü.

• Lazer işaretçisi sapma çarpanı 0,3’ten 0,5’e yükseltildi.

• Yere yatma sapması 0,6’dan 0,8’e yükseltildi.

• Hedef alma hızı 2,0 oldu.

• Yakın bakış hareket hızı 1,6’dan 2,0’ye yükseltildi.

• Hareket sapması için minimum referans hızı 200 oldu.

3.1. Revolver (R1895,R45): Hareket ederken artık daha isabetli ateş edeceksiniz.

3.2. R1895: Hasarı 64, atış hızı 300 RPM, nişan alma sapması 0,6 oldu. Geri tepme animasyon hızı arttırıldı.

3.3. R45: Hasarı 55’ten 65’e yükseltildi.

3.4. P92: Hasarı 34’e düşürüldü. Atış hızı 600 RPM oldu.

3.5. P1911: Hasarı 41’den 42’ye yükseltildi.

3.6. Deagle: Atış hızı 240 RPM’den 300 RPM’e yükseltildi.

3.7. Sawed-off: Taban desen ölçeği 1,2’ye düşürüldü. Şok yayılma ölçeği 0,8’e çekildi. 15 metreki hasar çarpanı 0,55 oldu.

3.8. Skorpion: Uzatılmış QD şarjörü artık takılabilir.

4. Lav Hasarı Hesaplama

• Lav kenarlarının çevresinde oluşan hasarı işleme yönteminde iyileştirmeler yapıldı. Oyuncu lav yüzeyiyle temasta bulunduğunda lav hasarı artık daha doğru bir şekilde veriliyor.

• Benzin bidonları lavla temas ettiğinde artık patlıyor. Dökülen benzin, lavla temas ettiğinde tutuşmaya başlıyor.

5. Battle Bride Pass

Battle BridePass, sezonluk bir tema yerine tek bir karaktere odaklanılan tamamen yeni bir pass türü olmakla birlikte Karakin hikâyesinin kahramanı Sadiya’yı takip ediyor. 18 Kasım ile 16 Aralık arasında sunulacak.

6. Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi

Oyuna takım bulma özelliği eklendi. Bu özellik, rastgele eşleştirme yerine maç başlamadan önce diğer oyuncularla bağlantı kurmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınızın ve diğer oyuncuların bir takım aradığınızdan haberdar olmasına yardımcı olabilir. Böylelikle size davet gönderebilir ve siz de davetlerinizi kabul edebilirsiniz.

Oyuna eklenen başka bir özellik ise lobide sohbet etme oldu. Bu özellik, ekibinizle iletişim kurmanıza olanak tanıyor. Oyuna girip savaş alanında mücadele vermeden önce ekibinizle yazılı olarak sohbet edebilirsiniz. Lobi sohbeti spam, reklam ve kaba dil filtrelerine sahip. Oyuncular eğer bu sohbeti uygunsuz bir şekilde kullanırsa ilgili kişileri rapor etme gibi seçeneğiniz de bulunuyor. Bu özelliğin şimdilik sadece PC sürümünde mevcut olduğunu da ekleyelim.

Bu güncellemeden itibaren oyunda diğer oyuncuları öldürdüğünüzde PUBG ID’niz kurbana gösterilecek. PUBG ID ayrıca ölüm kamerasındayken, diğer oyuncuların istatistiklerine bakarken ve diğer oyuncuları izlerken de görünecek.

7. Performans İyileştirmeleri

• Oyuncu bakış açısı dışındaki karakterlerin sistem üzerindeki etkisinin optimizasyonu ile CPU performansı iyileştirildi.

• Atmosferik sisin optimizasyonu sağlanarak performans iyileştirildi.

• Düşük özellikler/konsol ortamında uçak havadayken ortaya çıkan donmalar optimize edildi.

• Özel maçlarda bazı haritaların beklenenden çok daha uzun sürede yüklenmesi optimize edildi.

8. Hata Düzeltmeleri

• FPP/Squad dereceli maç sonrası oyuna tekrar girmek için istemciyi yeniden başlatma veya lobinin yeniden yüklenmesini gerektiren hata giderildi.

• Sanhok’ta kaybolan ağaçlar, Ruins’e yeniden eklendi.

• TPP’de araç koltuğu değiştirildiğinde kameranın sallanma hatası giderildi.

• Partnerlere özel eşyaların herkes tarafından kullanılabilme hatası giderildi.

• İkili maç eşleştirmesi sonrasında oyuncuların lobiye soru işaretiyle dönme hatası giderildi.

• Bazı objelere silah ile yaklaşıldığında kamerada yaşanan görsel hata giderildi.

• Özel Maçlarda hava durumu seçeneğinin kaybolma hatası giderildi.

• Bazı silahlarda yanlış çarpışma mesafesi düzeltildi.

• Tekerleği parçalanan araca giriş yapıldığında araç bilgisinin hatalı gözükmesi giderildi.

• Silahlara belirli eklentiler takıldığında Karakterin farklı işlenmesi hatası giderildi.

• Takım arayüzünde takım üyelerinin görüntülenmeme hatası giderildi.

• Yapışkan bombalar etrafta olduğunda patlama efektinde yaşanan hata giderildi.

• Karakter çömeldiğinde ve yattığında ateş ettiği sırada hareket bozukluğu giderildi.