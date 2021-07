PUBG Animasyon Dizisi Geliyor!

PUBG animasyon dizisi için Adi Shankar ile anlaşma yapıldı. Shankar, popüler battle royale türündeki video oyununun animasyonunu hazırlamak için kollarını sıvadı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyunun animasyon dizisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PUBG Animasyon Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Krafton tarafından geliştirilen ve yayımlanan Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) isimli yapım, ilk olarak 21 Aralık 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya başlanan yapım, günümüzde hala popülerliğini devam ettiriyor.

Yayıncı ve geliştirici şirket Krafton, popüler battle royale oununun başarısını animasyon dizisi olarak devam ettirmek istiyor. Şirket, Adi Shankar isimli film yapımcısı ile anlaşma imzaladı. Konu ile ilgili önemli açıklamada bulunan Shankar, 2017 yılından bu yana PUBG oyununu oynadığını belirtti.

PUBG dünyasını hayata geçirmek için heyecanlı olduğunu belirten Adi Shankar, Krafton'un bu fırsatı kendisine sunduğu için minnettar olduğunu söyledi. Krafton CEO'su CH Kim, Shankar ile birlikte çalışacaklarından ötürü heyecanlı olduklarını ifade etti.

Shankar daha önce Castlevania isimli animasyon dizisi projesinde baş yapımcı olarak yer almıştı. Video oyunu uyarlaması olan Castlevania, çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilmişti. Büyük bir başarının altına imza atan yapımın 8,3 IMDb puanına sahip olduğunu belirtelim.

Adi Shankar'ın yer aldığı projeler arasında 2015 yılında vizyona giren Power/Rangers isimli kısa film, 2013 yılında yayımlanan Venom: Truth in Journalism isimli kısa film, 2011 yılında vizyona giren ve çok beğenilen The Grey, 2019 yılında popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan Enter the Anime ve daha birçok yapımda yer almıştı.

Şimdiden çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan animasyon dizisinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Yayın tarihinin yanı sıra seslendirme kadrosunda kimlerin yer alacağı da paylaşılmadı. Krafton CEO'su Kim, yakın zamanda animasyon projesi hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarını söyledi.

Playerunknown's Battlegrounds isimli popüler battle royale oyununun animasyon dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? PUBG evreninde geçen animasyon projesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.