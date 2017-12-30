PUBG Anlık Oyuncu Sayısında 3 Milyonu Geçti

Steam'de rekor üstüne rekor kıran PUBG, geçtiğimiz gün itibarıyla yeni rekora daha imza attı. En son Ekim ayında erken erişim sürecindeyken Dota 2'nin anlık oyuncu rekorunu geçip 2 milyon oyuncuya ulaşan PUBG, şimdi de tam olarak çıkış yapmasıyla beraber anlık 3 milyon oyuncuya ulaştı.

Steam Database'in Twitter adresinden duyurulan bu olay, PUBG'nin kendi rekorunu kırmasını sağladı. PUBG ilk olarak Eylül ayında anlık 1 milyon oyuncu sayısına ulaşmış ve kendi kategorisindeki rakiplerine fark atmayı başarmıştı. O günden sonra oyuna pek çok kullanıcı katıldı ve sadece bir aylık süreçte PUBG yepyeni bir anlık oynanma rekoru daha kırdı. Dota 2'nin 1.29 milyon oyuncu rekorunu 2 milyon oyuncuyla geçen PUBG, geçtiğimiz hafta tam olarak çıkış yaptı ve oyuncu sayısını hızla arttırdı.

Steam'in resmi istatistik sayfasında da ulaşabileceğiniz bilgileri Steam DB şu Tweet ile paylaştı:

Bir süre daha oyuncu sayısını hızla artıracağı düşünülen PUBG, 2018 yılının en bomba oyunu olmaya şimdiden hazır.

PUBG'den 1.5 Milyon Oyuncu Yasaklandı

Erken erişim sürecinden beri hilecilerle başı dertte olan PUBG, yasaklama konusunda da rekor kırdı ve 1.5 milyon oyuncusunu banlamak zorunda kaldı. Yasaklanan kişi sayısı, oyunun anti cheat servisi olan BattlEye tarafından da onaylandı. Ayrıca oyunun yapımcısı Kasım ayında hilecilere karşı büyük önlemler alınacağını söylemiş ve hile yapan kişileri yakalamak için yeni yöntemlerinin olduğunu belirtmişti.