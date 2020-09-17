PUBG Arena Modu Tanıtıldı! İşte Çıkış Tarihi

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyuncularının merak içerisinde beklediği oyun modu tanıtıldı. PUBG Arena Modu, paylaşılan bilgilere göre hayatta kalmak için silahlarla yoğun mücadele verilen bir oyun olmasının yanı sıra taktiksel olarak hareket edilmesinin çok büyük bir öneme sahip olduğu bir oyun modu olacak. Peki, PlayerUnknown's Battlegrounds için duyurulan arena modu ne zaman gelecek? Oyun modu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

PUBG Arena Modu Nasıl Bir Oyun Modu Olacak?

PlayerUnknown's Battlegrounds'a gelecek oyun modu, oyunun normal battle royale yapısından farklı olarak paraşütten iner inmez silah bulmamızın gerektiği bir oyun modu olmayacak. Kask ve yelek gibi önemli teçhizatlar otomatik olarak haritanın belirli noktalarına eklenecek ancak silahları tıpkı Counter Strike: Global Offensive'da (CS: GO) olduğu gibi bir tuşa basarak satın almanız gerekecek.

Oyunda silah satın almak için CS: GO'da olduğu gibi rakiplerinizi öldürerek para kazanmanız gerekiyor. Arena modundaki takımlar haritada rastgele yerlere dağıtılacak ve her takıma toplamda 3 şans verilecek. 3 veya daha az bir takım kaldığında ise takımlar kalan şans sayısı fark etmeksizin "Ani Ölüm" arenasına gönderilecek ve "Ani Ölüm" arenasından sağ çıkan takım para ödülü alacak.

PUBG Arena Modu Ne Zaman Gelecek?

PlayerUnknown's Battlegrounds'a gelecek olan oyun modu hem PC hem de oyun konsollarında sadece 2 hafta boyunca oynanabilecek. Oyun modu PC platformunda ilk hafta 18-21 Eylül tarihleri arasında, ikinci hafta ise 25-28 Eylül tarihleri arasında oynanmaya hazır olacak. Oyuna eklenecek arena modu konsollada ise ilk hafta 25-28 Eylül, ikinci hafta 2-5 Ekim tarihleri arasında oynanmaya hazır olacak.