PUBG: BATTLEGROUNDS: Sanhok Özgün Haline Geri Dönüyor

KRAFTON, artık PC ve konsollarda mevcut olan güncelleme 17.1 ile PUBG: BATTLEGROUNDS’u ileri taşırken geçmişi de selamlıyor. Güncelleme 17.1 popüler Sanhok haritasının orijinal tasarımını tekrardan sunuyor. En son dereceli sezon, yeni bir silah (ACE32) ve Taktiksel Teçhizat ayarlamaları da güncelleme 17.1 ile mevcut durumda. İşte detaylar!

PUBG: BATTLEGROUNDS: Sanhok Haritası Geri Dönüyor

Daha önce 2022 geliştirici planında bahsedildiği gibi, Bootcamp'ın ıstakoz şeklindeki binası, Rıhtımlar, Harabeler, Taş Ocağı ve özgün orman temasının tümünün haritaya geri dönmesiyle Sanhok orijinal görünümüne geri dönüyor. Haritanın 2020'deki güncellemesinden sonra topluluk fikrini dikkate alan ekip, Sanhok'un çoğunu elden geçirmeye karar verdi ve Yağma Kamyonu, Yanıltıcı Bomba ve Frekans Bozucu Paket’i kaldırarak orijinal haritayla daha uyumlu hale getirdi.

Güncelleme 17.1 yeni bir dereceli sezonu başlatıyor, böylece 16. sezonda kazanılan tüm ödüller, 17. sezon başladığında otomatik olarak oyuncuların envanterine eklenecek. 17. sezon sona erdiğinde ve sunucu bakıma girdiğinde, Paraşüt Kozmetiği dışındaki tüm ödüller envanterden kaldırılacaktır. 7,62mm'lik bir silah daha 17.1'de oyuna dahil oluyor. Mevcut AR silah havuzunda 7,62mm silahlar 5,56mm'ye kıyasla sayıca az olduğundan, düşük geri tepmeli ACE32’ye alışmak Beryl M762'den daha kolay olacak.

Bu yeni silah tüm haritalarda oyuncular için yer alacak. 17.1 ile, Taktiksel Paket artık diğer Taktiksel Teçhizatı (Drone, Acil Yardım Teçhizatı ve Gözcü Dürbünü) depolamayacak. Gözcü Dürbünündeki güncellemeler şu anda değerlendiriliyor ve 17.2 Güncellemesinde gelecek. Gözcü Dürbünü değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda topluluk ile paylaşılacak.

KRAFTON, Inc., dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için yenilikçi ve ilgi çekici eğlence deneyimleri yaratmak üzere bir araya getirilmiş bağımsız oyun geliştirme stüdyolarından oluşan bir kolektiftir. Şirket, her biri kendine özgü uzmanlığa sahip PUBG Studios, Bluehole Studio, Striking Distance Studios, RisingWings, Dreamotion, Unknown Worlds ve 5minlab’den oluşmaktadır.

KRAFTON, PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG: NEW STATE, The Callisto Protocol, TERA ve ELYON dahil olmak üzere önde gelen eğlence ürünlerinden sorumludur. Birinci sınıf yeteneklere sahip teknoloji odaklı bir şirket olarak KRAFTON, iş alanlarını oyunların ötesinde multimedya eğlence ve derin öğrenmeye genişletmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu güncelleme ile ilgili yayınlanan tanıtım videosuna yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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