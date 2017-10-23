PUBG Daha Ölümcül Mavi Alanı Test Etmeye Başlıyor

Durdurulamayan bir yükseliş ile Steam'in en başarılı oyunları arasına giren PUBG için önemli değişiklikler yapılması gündemde. Bu yeni değişiklikler ilk olarak önümüzdeki hafta test sunucularında uygulanacak.

PlayerUnknown's Battlegrounds temelde giderek daralan bir alan içinde oyuncuların birbirlerini bularak yok etmesi ve savaş alanının tek galibi haline gelmesi mantığına dayanıyor. Bu mantıkta savaş alanı dışında kaldığınızda mavi alana düşüyorsunuz ve hasar almaya başlıyorsunuz. Fakat şu ana kadar, alınan hasar miktarı çok yüksek olmadığı için oyuncular bandajları da kullanarak uzun bir süre bu alanda kalabiliyorlardı. Bu da sıcak çatışmaların dah seyrek yaşanmasına neden olabiliyor ve oyunun heyecanını düşürebiliyor.

PUBG geliştiricileri bu sorunu ortadan kaldırmak için mavi alanda alınan hasarı artırma ve bu alanı daha ölümcül hale getirme yoluna başvuracaklar. Eğer başarılı olunursa oyuncular, mavi alandan aktif oyun alanına daha hızlı hareket etmek zorunda kalacak ve mavi alanda saklanarak diğer oyuncuların birbirlerini öldürmesini bekleme yoluna başvuramayacak.

Söz konusu değişikliklerin yanında PUBG'ye duvarların üzerinden atlama ve tırmanma mekaniklerinin eklenmesi de planlanıyor. Bu değişiklikler Kasım ayının başında test edilecekler. Oyunun geliştirilme sürecinin tamamlanarak final sürümünün bu sene bitmeden yayınlanması planlanıyor. Test sunucularında denenecek bu yeni değişikliklerin de oyunun final sürümüne yetişeceği sözü veriliyor.