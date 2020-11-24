PUBG’de Hile Yapan Yayıncı, Yayın Sırasında Yasaklandı!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan battle royale oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds özellikle yeni tip koronavirüsün küresel çapta etkisini sürdürmeye başlamasıyla çok fazla oyuncunun zaman geçirmek için oynamak istediği video oyunu oldu. PUBG’de hile yapan yayıncı ise indirmiş olduğu yazılımlarla diğer kullanıcıların hakkını yemeye çalışırken oyunun yetkilileri tarafından yayın esnasında yasaklandı.

PUBG’de Hile Yapan Yayıncının Sonu Kötü Bitti

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds'da hile yapan bir yayıncı, Twitch üzerinden başlattığı bir yayın sırasında her zamanki gibi hile kullanırken video oyunu yetkilileri tarafından tespit edilip yasaklandı.

Yayını izleyen kullanıcılardan yoğun tepki gören hilecinin içinde bulunduğu durum yayını izleyen ve oyunu oynayan kişiler tarafından oldukça komik bulundu. Öyle ki video oyunundan yasaklandıktan sonra Reddit ve benzeri sosyal paylaşım platformlarında çok konuşulan Twitch yayıncılarından biri oldu.

Söz konusu hilecinin Twitch hesabı “vesprine” olarak biliniyor. Twitch’te düzenli olarak yayın başlatan oyuncu, PlayerUnknown’s Battlegrounds’ta sadece hile kullanmak için sürekli olarak yeni hesaplar oluşturması ile tanınıyor. Oyunu ve oyunu oynamaya çalışan oyuncuların deneyimini kötü etkileyen yayıncı, hesabı yasaklandıktan sonra yeni bir hesap daha açarak hilesini kullanmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Oyuncular, “vesprine” rumuzlu oyuncuya daha sert bir yaptırım uygulanmasını isterken “Hawkinz” isimli bir PUBG topluluk yöneticisi söz konusu oyuncuyu yayın sırasında hile yaparken yakaladı ve oyuncuyu kısa bir süre izledikten sonra “peace loser” diyerek oyuncuyu yasaklayaran üzerine düşen görevi yerine getirdi.

Hileler ve onları kullanan oyuncular, hilesiz bir oyun deneyimine sahip olmak kişilerin son zamanlarda diğer video oyunlarına yönelmesinin ana nedeni olmaya devam ediyor. Hileciler, PUBG’nin ilk zamanlarından bu yana varlığını sürdürüyorlar ve onları durdurmanın en azından şimdilik bir yolu yokmuş gibi görünüyor.

Hile yazılımlarını tamamen yasaklamak şimdilik mümkün olmasa da hile yapan Twitch yayıncısının başına gelenler muhtemelen birçok oyuncuyu hile kullanma fikrinden vazgeçirmiştir. Siz PUBG’de hile yapan Twitch yayıncısının başına gelenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hilecinin video oyunundan tam da yayın yaptığı esnada yasaklanması iyi mi oldu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.