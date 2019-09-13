PUBG'de Tanıştığı Kişiye Kaçan Kardeşler Evi Lootlayıp Gittiler

Bazı ülkelerde aşırı bağımlılık yaptığı ve kişinin karaktersel özelliklerini bozduğu gerekçesiyle yasaklanan PUBG, Türkiye'de de ilginç bir olayın yaşanmasına sebep oldu. PUBG'de tanıştıkları bir adamla uzun süre sohbet eden kardeşler, eşlerine not bırakıp tanıştıkları adama kaçtı.

Kütahya'da yaşayan ve yaşları 18 ile 22 olan evli iki kardeş, eşlerine not bırakarak PUBG'de tanıştıkları adama kaçtı. "Benimle ilgilenmedin, kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar." ve "Gittiğin işten dolayı değiştin, seni istemiyorum." yazılı notları eve bırakan kardeşler, Osmaniye'de yaşayan bu adamın yanına gitti.

İki kardeşin bilgisayarda oyun oynadığını bilen birisi, kardeşlerin mesaj geçmişini kontrol ettikten sonra Osmaniye'ye gittiklerini öğrendi. Kendilerinden haber alınamaması sebebiyle polise haber verilen kardeşler, söz konusu adamla birlikte Osmaniye'de bulunarak göz altına alındı.

Kardeşlerin görüştüğü numaraya ulaşan aile üyeleri, numarayı aradıklarında arkadan gelen "kimseye adres verme, telefonu kapat" sesinin ardından telefonun kapandığını belirtti. Bununla birlikte kendilerine daha sonra ulaşan 18 yaşındaki kardeş, kendilerinin rahat olduğunu ve kendilerini aramamalarını söyledi.

60 bin liralık altınla kaçan kardeşler, polis tarafından göz altına alındıktan sonra Kütahya'ya dönmek istemediklerini belirtti. Kütahya'dan gelen ailesinin ardından tekrar konuşan kardeşler ise pişman olduklarını ve kandırıldıklarını belirtti.