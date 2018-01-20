PUBG'de Tek Seferde 100 Bin Oyuncu Banlandı

Şu anda Steam'in en popüler oyunlarından olan ve kırılmadık rekor bırakmayan PUBG, oyuncular tarafından üst düzey ilgi görüyor. Tabii oyunda çözülmesi gereken belli başlı sorunlarda bulunuyor. Bu olumsuzlukların başında yer alan hileciler, PUBG Corp'u bir hayli sinirlendirmeyi başarmış durumda.

Her ay düzenli olarak büyük güncellemeler yayınlayan geliştirici firma, yakın tarihte büyük bir güncellemeyle oyundaki hile olaylarını çözeceklerini dile getirmişti. PUBG Corp konu hakkında yayınladığı Steam açıklamasında "Son zamanlarda yeni hileleri keşfettik, bu hafta 10 milyon oyuncuya kapsamlı bir inceleme yaptık ve kısa sürede veri günlüğünün analizini tamamladık." şeklinde konuşmuştu.

Bu açıklamasından sonra tam 100 bin hileciyi oyundan banladıklarını belirten PUBG Corp, banlama ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bu oyuncuları tek bir dalgayla yasakladık. Bu banlama, temel tespit sistemlerinin üstünde alacağımız ek önlemlerin bir örneğidir. Anti hile takımımız milyonlarca veri günlüğünü manuel olarak filtrelemek zorunda "

Steam'in en çok oynanan oyunu olan PUBG, anti hile sisteminde bazı sorunların olduğunu dile getirdi. Hile yapmayan oyuncuları bile banlayan anti hile sisteminden üzgün olduklarını belirten şirket, sorunun giderileceğini, oyuncularının sakin olmasını istediklerini ifade etti.

Sizce PUBG'deki hile sorunu son bulur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.