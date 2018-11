PUBG’den Harley Quinn ve Joker Sürprizi!

Dün PUBG Twitter hesabından oyunun hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, Suicide Squad filminin sevilen karakterleri Joker ve Harley Quinn‘in yakın zamanda oyuna ekleneceği duyuruldu. PUBG ve DC Comics arasındaki bu işbirliği sonucunda, yakın zamanda oyunda bir Suicide Squad etkinliği ve yeni skinler ekleneceği dile getirildi.

PUBG Twitter hesabından yapılan bu duyurunun dışında oyuna nelerin ne zaman ekleneceği konusu henüz belli değil; PUBG ve DC Comics şimdilik bu konuda da çok fazla bilgi vermiyor. Yine de oyuncuların Harley Quinn ve Joker skinlerine kavuşacağını kesin olarak söyleyebiliriz.

"Ok, honey. It's me and you."



Live on and play as two of your favorite Suicide Squad heroes, the Joker and Harley Quinn. Coming soon. pic.twitter.com/NWZhXaPBMz