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  4. PUBG’den Harley Quinn ve Joker Sürprizi!

PUBG’den Harley Quinn ve Joker Sürprizi!

PUBG Harley Quinn ve Joker Skinleri
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Oyun

Dün PUBG Twitter hesabından oyunun hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, Suicide Squad filminin sevilen karakterleri Joker ve Harley Quinn‘in yakın zamanda oyuna ekleneceği duyuruldu. PUBG ve DC Comics arasındaki bu işbirliği sonucunda, yakın zamanda oyunda bir Suicide Squad etkinliği ve yeni skinler ekleneceği dile getirildi.

PUBG Twitter hesabından yapılan bu duyurunun dışında oyuna nelerin ne zaman ekleneceği konusu henüz belli değil; PUBG ve DC Comics şimdilik bu konuda da çok fazla bilgi vermiyor. Yine de oyuncuların Harley Quinn ve Joker skinlerine kavuşacağını kesin olarak söyleyebiliriz. 

Burada en çok merak edilen şey ise, PUBG’ye Suicide Squad skinlerinin yanı sıra yeni bir oyun modunun gelip gelmeyeceği konusu. Benzer bir şekilde bu yılın başlarında Epic Games ve Marvel de bir işbirliği yapmış ve Fornite’a 'Avengers: Infinity War' etkinliği ve 'Thanos' karakteri eklenmişti. Bu nedenle PUBG’ye de yeni bir mod gelmesi ihtimali yüksek görünüyor.

PUBG Twitter hesabından yapılan paylaşımda aynı zamanda bir fragman da bulunuyor ve fragmanda Suicide Squad filmindeki bir sahne canlandırılıyor. Ayrıca fragmanda Harley Quinn ve Joker skinlerinin, filmdekine benzer şekilde oldukça gerçekçi olduğu ve orijinalliğini koruduğu görülüyor.

Suicide Squad karakterlerinin yanı sıra, gelecekte PUBG’ye diğer bazı DC Comics kahramanlarına ait skinlerin de getirilebileceği ihtimali PUBG hayranlarını şimdiden bir hayli heyecanlandırıyor.

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