PUBG'den İzlenesi Xbox One Tanıtım Videosu

Son günlerin en çok oynan oyunlarının başında gelen PlayerUnknown's Battlegrounds için harika bir live-action video yayılandı. Yakın zaman sonra Xbox One platformu için piyasaya sürülecek olan oyun için hazırlanan videoda, gerçek oyuncular kullanıldı.

Güney Koreli oyun geliştiricisi Bluehole tarafından geliştirilen ve ilk kez 23 Mart 2017 tarihinde Steam üzerinden yayınlanan PlayerUnknown's Battlegrounds – PUBG, piyasaya çıktığı ilk günden sonra inanılmaz bir başarı yakalamış ve milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Steam’in anlık oyuncu rekorunu üst üste kırarak, adından daha da söz ettirmeyi başaran yapım, bilgisayarlardan sonraki yeni hedefini ise Xbox One olarak belirlemişti.

E3 2017 sahnesinde Microsoft ile birlikte sahneye çıkan Bluehole yöneticileri, yapılacak çeşitli geliştirmelerin ardından PUBG’nin Xbox One oyuncularıyla buluşacağını açıklamışlar ve oyuna eklenecek yeni özellikleri anlatmışlardı. 12 Aralık itibarıyla Xbox One platformunda oynanabileceği söylenen oyun için bugün yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Gerçek oyuncuların kullanıldığı live-action video, kalitesiyle göz kamaştırırken, PUBG oyuncularının oldukça hoşuna gidecek bir izlence de ortaya çıkmış oldu.