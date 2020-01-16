PUBG’den Yeni Sezon için Yeni Harita

PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, 14 Ocak’ta beşinci sezonunu bitirdi. PUBG, altıncı sezon için yeni bir harita ekleneceğini açıkladı.

Yeni haritanın Karakin olacağını belirten PUBG, resmi twitter hesabında Karakin’in test aşamasında olduğunu ve 6,1 güncellemesinin yeni bir 2x2 harita, atılabilir yapışkan bombalar, ses ve performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve çok daha fazlasını içerdiğini yazdı.

PC Players: New map Karakin and Season 6 is now on the PUBG: Test Server.



Update 6.1 is bringing a new 2x2 map, Survivor Pass: Shakedown, throwable Sticky Bombs, sound & performance improvements, bug fixes and more!



Patch notes: https://t.co/bWWGDp3LoM — PUBG Support (@PUBG_Support) January 15, 2020

64 kişilik olacağı belirtilen Karakin için bir de tanıtım videosu paylaşıldı.

Welcome to #Karakin. The new fast-paced map is now live on PC test servers and coming soon to console! Discover what's new: https://t.co/tEGCw5zmzA pic.twitter.com/8fzTX7KLCb — PUBG (@PUBG) January 15, 2020

Yoğun Aksiyon ve Hızlı Tempo

Karakin haritasının, oyuna yoğun aksiyon ve hızlı tempo katması için geliştirildiğini belirten PUBG Corp, yeni sezona başlamak için oldukça heyecanlı görünüyor.

Kuzey Afrika kıyılarında 2×2 km boyutlarında bir ada olan Karakin, geniş açık arazi, kurak ve kayalık bir ortam olarak tasarlanmış. Yeni haritanın, zorlayıcı çatışmalara neden olması bekleniyor. Oyun geliştiricisi PUBG Corp, Karakin’i “Miramar’ın gerilimini Sanhok’un temposuyla birleştirdiğinizi düşünün.” Şeklinde anlatıyor.

6. sezonda ve yeni harita Karakin’de oyuncuları, dağlarda uzun mesafeli tüfek çatışmaları, taktiksel kentsel çatışmalar ve klostrofobik yeraltı savaşları bekliyor. PUBG Corp, iç mekân silah çatışmalarını biraz daha ilginç hale getirmek için en zayıf duvarlara mermi geçirgenliği eklediklerini belirtti. Hasarlı alçıpandan düşmanları bir an için görmek ve çatışmaya ya da yeniden gruplanmaya karar vermek için oyunculara daha fazla seçenek sunan Karakin, oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor.