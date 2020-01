PUBG’den Yeni Sezon için Yeni Harita

PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, 14 Ocak’ta beşinci sezonunu bitirdi. PUBG, altıncı sezon için yeni bir harita ekleneceğini açıkladı.

Yeni haritanın Karakin olacağını belirten PUBG, resmi twitter hesabında Karakin’in test aşamasında olduğunu ve 6,1 güncellemesinin yeni bir 2x2 harita, atılabilir yapışkan bombalar, ses ve performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve çok daha fazlasını içerdiğini yazdı.

PC Players: New map Karakin and Season 6 is now on the PUBG: Test Server. Update 6.1 is bringing a new 2x2 map, Survivor Pass: Shakedown, throwable Sticky Bombs, sound & performance improvements, bug fixes and more! Patch notes: https://t.co/bWWGDp3LoM

64 kişilik olacağı belirtilen Karakin için bir de tanıtım videosu paylaşıldı.

Welcome to #Karakin. The new fast-paced map is now live on PC test servers and coming soon to console! Discover what's new: https://t.co/tEGCw5zmzA pic.twitter.com/8fzTX7KLCb