PUBG Filmi Çekilebilir

2017'nin parlayan yıldızı olan ve kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncu kazanan PUBG ya da tam adıyla PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS önümüzdeki süreçte beyaz perdede de karşımıza çıkabilir.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda PUBG nihayet erken erişimden çıkmış ve final sürümüyle oyuncuları selamlamıştı. PUBG'nin final sürümü birçok yenilik ve geliştirme ile birlikte geldi, yeni çöl haritası Miramar, bu haritaya özgü yeni araçlar ve silahlar, tırmanma ve duvarların üzerinden atlama mekanikleri bu yenilikler arasındaydı.

PUBG'nin final sürümü yayınlandıktan sonra oyunu geliştiren firmanın başındaki isim Chang Han Kim, PUBG'nin geleceği ile ilgili açıklama yaparak PUBG'yi ciddi bir e-spor etkinliğine dönüştürmeyi hedeflediğini dile getirmişti. Anlaşılan o ki, Chang Han Kim'in aklındaki tek plan PUBG'yi e-spora dönüştürmek değilmiş. PUBG Corp. CEO'su yeni açıklamasında PUBG'yi bir film olarak görmek istediğini söyledi.

Geçmişte beyaz perdeye uyarlanan oyunların filmlerine göz attığımızda karşımıza çok da iç açıcı bir tablo çıkmıyor. Assassin's Creed, Warcraft, Tomb Raider gibi oyunların filmleri beklenilen başarıyı yakalayamamış, oyuncuların beğenisini de kazanamamıştı. PUBG'nin işi ise çok daha zor; çünkü oyunda herhangi bir hikaye de bulunmuyor.

PUBG'nin battle royale oyun yapısı aslında daha önceden beyaz perdede yer bulmuştu. Jennifer Lawrance'ın baş rolünde olduğu Hunger Games - Açlık Oyunları filmi de benzer bir sistemi konu alıyordu. Bu nedenle PUBG'nin orijinallik konusunda da sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz.

Bütün bu faktörlere rağmen Chang Han Kim gözünü karartmış, başkanımızın aklında çizgi film ve animasyon serileri de bulunuyormuş. Peki PUBG filmi çekilseydi siz bu filme gider miydiniz?