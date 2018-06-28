PUBG, Fortnite'a Açtığı Telif Hakkı Davasını Geri Çekti

Son zamanların en gözde iki oyunu olan PUBG ve Fortnite arasındaki kızışma davaya kadar ilerlemişti. Oyunun popülerliğini içeren öğeleri kopyalama suçundan dolayı Fortnite'a dava açan PUBG Corporation, hiç beklenmedik bir şekilde davasını geri çekme kararı aldı.

Özellikle PUBG'nin 'Battle Royale' modunu kopyaladığını iddia eden geliştirici Bluehole, ilk olarak bu yılın başlarında bir dava açmıştı. Ancak o davadan istediğini elde edemeyen PUBG Corporation, tekrardan telif ihlali konusunda Fortnite'ı mahkemeye verme kararı almıştı. İki oyun arasındaki benzerlikler hakkında endişelerini dile getiren yapımcının yeni davadan da çekildiği öğrenildi.

Ayrıca bildiğiniz üzere hem Epic Games hem de PUBG geliştiricisi Bluehole, Tencent Holdings'e ait. Bu anlamda PUBG'ye olan yatırımını yüzde 10 seviyesine çıkarmak isteyen Tencent yeni bir anlaşma sağlamak istiyordu. Telif hakkı ihlali suçlaması bu anlaşmayı zorlaştırmaya neden olmasa da özellikle Fortnite'ın PUBG'nin fikirlerini kopyaladığı durumu asla unutulmayacak.

Fakat her şeye rağmen Fortnite büyümeye devam ediyor. Android haricinde tüm platformlarda oynanabilir olan Fortnite, Mart ayında 125 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Ayrıca Nintendo Switch üzerinde iki günlük süreçte bir milyon oyuncu sayısını geçen Fortnite'ın hızla geliştiğini belirtmek gerekiyor.