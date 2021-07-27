PUBG Geliştiricisi, Korean Witcher Adlı Bir Oyun Geliştiriyor!

PUBG geliştiricisi ve yayıncısı Krafton, yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Korean Witcher isimli yeni bir fantastik oyun geliştiriyor.

Krafton, bu yılın başlarında The Bird That Drinks Tears isimli bir romanı ile koleksiyonunu genişleteceğini belirtmiş ve Hollywood'ın ünlü konsept sanaçtısı Iain McCaig de de bunun hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını duyurmuştu.

Bütün bunların ötesinde olup bitenler bilinmiyordu. Krafton'un gerçekteki planının ne olduğunu bir sır olarak saklanıyordu ancak PlayerIGN tarafından paylaşılan bir tweete bakılacak olursa şirketin şu anki planında "Korean Witcher" isimli bir fantastik oyun var gibi görünüyor.

PlayerIGN, geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette düzenlenen bir konferans hakkında bazı bilgiler sundu. Tweette yer verilen görüntülere göre bir basın toplantısı düzenlendi ve toplantıda ele alınan konulardan biri de söz konusu fantastik romandan ilham alan yeni oyun oldu.

The game inspired by 'The Bird That Drinks Tears' was previously revealed to be a single-player dark fantasy rpg game. pic.twitter.com/5zViBfEsOO — PlayerIGN (@PlayerIGN) July 26, 2021

Tweet, son derece gizemli olan video oyununun tek oyunculu, karanlık bir rol yapma oyunu ya da tahmin edilenden çok daha fazlası olabileceğini gösteriyor.

PUBG Geliştiricisi, Korean Witcher'ın Çıkacağını Doğrulamadı

Bunun şu anda şirket tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var fakat iddianın eğer doğruluk payı varsa video oyununun batı pazarına açılıp açılmayacağı da oldukça büyük bir merak olabilir. Krafton, basın toplantısında ayrıca "PUBG Cowboy" adlı yeni bir hayatta kalma oyununu ve diğer yaklaşan projeleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi sağladı.

PUBG'nin daha önce bildirilen birçok video oyunu ola da bunların büyük bir kısmı onaylanmadı ve iddianın ortaya atılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen çoğundan hala küçük bir işaret bile gelmedi.

Şirketin böyle bir fikri olsa dahi söz konusu fikrini hayata geçirmekten vazgeçme ihtimalini de dikkate almak gerekiyor. Krafton eğer yakın bir zamanda yeni bir açıklamada bulunur ve ayrıntıları oyuncularla buluşturursa söz konusu iddianın gerçek olup olmadığı da ortaya çıkacaktır.

Sizin olası yeni video oyunu hakkında düşünceleriniz neler? Oyun eğer gerçekten çıkar ve batı pazarına sürülürse oynamak ister misiniz? The Witcher efsanesine farklı bir dokunuş katacak proje ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.