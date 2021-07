PUBG Geliştiricisi, Korean Witcher Adlı Bir Oyun Geliştiriyor!

PUBG geliştiricisi ve yayıncısı Krafton, yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Korean Witcher isimli yeni bir fantastik oyun geliştiriyor.

Krafton, bu yılın başlarında The Bird That Drinks Tears isimli bir romanı ile koleksiyonunu genişleteceğini belirtmiş ve Hollywood'ın ünlü konsept sanaçtısı Iain McCaig de de bunun hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını duyurmuştu.

Bütün bunların ötesinde olup bitenler bilinmiyordu. Krafton'un gerçekteki planının ne olduğunu bir sır olarak saklanıyordu ancak PlayerIGN tarafından paylaşılan bir tweete bakılacak olursa şirketin şu anki planında "Korean Witcher" isimli bir fantastik oyun var gibi görünüyor.

PlayerIGN, geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette düzenlenen bir konferans hakkında bazı bilgiler sundu. Tweette yer verilen görüntülere göre bir basın toplantısı düzenlendi ve toplantıda ele alınan konulardan biri de söz konusu fantastik romandan ilham alan yeni oyun oldu.

The game inspired by 'The Bird That Drinks Tears' was previously revealed to be a single-player dark fantasy rpg game. pic.twitter.com/5zViBfEsOO