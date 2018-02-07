PUBG Hile Engelleme Güncellemesi Ertelendi

Milyonların heyecanla oynadığı, Steam rekorlarını alt üst eden hayatta kalma oyunu PUBG için özel bir hile ve hack engelleme aracının geliştirildiğini ve oyunun test sunucularında denenmeye başladığını sizlerle paylaşmıştık. Bu hile engelleme aracının dün yayınlanacak bir güncelleme ile oyuna eklenmesi bekleniyordu; fakat güncelleme ertelendi.

PUBG'nin geliştiricisi Bluehole (yeni adıyla PUBG Corp.) bu hile engelleme aracının geciktirilmesinin beklenmedik bir sorun nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Uyumluluk testlerinde ortaya çıkan bu durumun çözülmesinin ardından oyunculara PUBG hile engelleme aracının yayınlanacağı tarihin duyurulacağı bilgisi veriliyor.

PUBG hile engelleme aracının, sayıları giderek artan hilecilere karşı bir kalkan olması bekleniyordu. Ayrıca bu araç, ReShade gibi oyunun grafiklerini modifiye ederek oyuncuların yerini tespit etmeyi kolaylaştıran ve oyunculara haksız avantaj kazandıran 3. parti modları da engelleyecekti. ReSahde modu bu hile engelleme aracıyla bloklansa da moda sahip oyuncular banlanmayacak, modu kaldırdıkları halde oyunu oynamaya devam edebileceklerdi.

PUBG Corp. bir önceki açıklamasında Ocak ayı içinde 1 milyondan fazla hileciyi banladığını duyurmuş, kendi rekorunu neredeyse ona katlamıştı. Daha önceden 100.000 üzerinde hileci banlanmıştı; fakat 1 milyon hileci oyunda hile kullanımının ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hile engelleme aracının gecikmesi bazı oyuncularda hayal kırıklığı yaratabilir.