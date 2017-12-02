PUBG İki Farklı Oyunla Mobile Geliyor!

Steam'de üst üste rekorlar kırarak rakiplerine fark atmayı başaran PUBG, artık mobilde de başarısını göstermek istiyor. Çinli şirket Tencent tarafından duyurulan iki yeni mobil oyunu PUBG'nin bilgisayar sürümünden daha fazla şey sunacak.

Henüz bilgisayar sürümü bile tam olarak çıkış yapmayan PUBG'nin iki farklı mobil oyunu geliyor. Şimdilik sadece Çin sınırları içinde çıkış yapacak olan bu oyunlar, zamanla global pazarda da yayınlacak. Peki bu iki yeni oyunun adı ve özellikleri ne olacak?

Tencent tarafından tanıtılan ilk oyun PUBG Full Strike ismine sahip. Timi Studio ekibi tarafından Unreal Engine 4 oyun motorunda geliştirilen Full Strike, aslında bilgisayardaki PUBG'den biraz farklı. 64 km alanda 100 farklı oyuncunun hayatta kalmaya çalıştığı Full Strike'da karaya ek olarak deniz savaşları da yer alıyor. Yani oyuna farklı bir savaş stratejisi getiren Full Strike, denize uygun çeşitli malzemeler barındırıyor.

Ancak tanıtılan diğer oyun Provoking Battleground ise geleneksel PUBG'den farksız olarak geliyor. Yani PC sürümünün birebir aynısı olarak gelecek Provoking Battleground, Lightspeed ve Quantum Studio tarafından Unreal Engine 4 oyun motorunda geliştirildi.

Bunlara ek olarak bir süredir Play Store'da PUBG'ye benzer oyunlar çoğalmıştı. Ayrıca bu oyunların milyonlarca oyuncusu bulunuyordu. Bu sebepten dolayı elini hızlı tutup mobil kullanıcılarını kazanmak isteyen Tencent, oyunların ne zaman global olarak yayınlayacağını açıklamadı.