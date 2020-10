PUBG İlk Dinamik Haritası Paramo Geliyor! İşte Tarih

Tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale türündeki PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) video oyununun ilk dinamik haritası Paramo için bir tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan videoda yeni harita ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Paramo haritası, popüler battle royale oyununun ilk dinamik haritası olacak. Peki, Paramo haritası ne zaman gelecek? PUBG ilk dinamik haritası Paramo ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Battle royale türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan PlayerUnknown's Battlegrounds, 21 Aralık 2017 yılında Steam platformuna eklendi. PUBG Corporation ve Krafton tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen PlayerUnknown's Battlegrounds, kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale gelerek büyük bir başarının altına imza atmayı başardı.

Geliştirici ekip, popüler battle royale oyunu için sık sık güncelleme yayımlayarak oyuncu deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Kısa süre önce yeni mod yayımlanmıştı ve oyunun en popüler haritası olan Erangel güncellenmişti. Geliştirici ekip bu kez milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununun ilk dinamik haritasını duyurdu. Peki, PUBG ilk dinamik haritası Paramo hangi özelliklere sahip olacak?

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PlayerUnknown's Battlegrounds'a gelecek Paramo haritası ile ilgili 1 dakika 13 saniye uzunluğunda tanıtım videosu yayımlandı. Oyuncular tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan tanıtım videosu ile beraber dinamik harita ile ilgili birçok detay paylaşıldı ve haritanın ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu. Peru şehrinde geçen Paramo haritasında bir yanardağ yer alacak.

PUBG oyuncuları paraşütle Paramo haritasına atladığı esnada yanardağ tamamen rastgele bir şekilde tepki verecek. Yanardağına bağlı olarak hava şartları da değişecek. PUBG ilk dinamik haritası Paramo'da çok sayıda olasılığın yer alacağı ifade ediliyor. Bu durumun da oynanışa doğrudan etkisi olacak. Paramo haritası 21 Ekim tarihinde popüler battle royale oyununa eklenecek.

1 dakika 13 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds'ın Paramo isimli yeni haritası hakkında ne düşünüyorsunuz? Paramo haritası ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

#Paramo's dynamic landscape will keep you guessing each drop! #PUBG #Season9 pic.twitter.com/TnuYgksycw