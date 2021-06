PUBG Kendini Canlandırma Özelliğine Kavuşuyor

PUBG kendini canlandırma özelliği ile oyuncuların artık başkalarının yardımını bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. PlayerUnkown's Battlegrounds 12.2 güncellemesi, oyuncuların kendi başına da idare etmesine olanak tanıyan yeni özelliği ile kullanıcıların çok sayıda rakibin olduğu bir çatışma ortamında hemen pes etmemesini sağlıyor.

PlayerUnkown's Battlegrounds 12.2 güncellemesinin 7 Temmuz 2021 tarihinde oyuncularla buluşturulması bekleniyor. Bu özellik 12.2 güncellemesi ile gelecek bir özellik olduğundan oyuncuların yerden kalkmak için başkasına ihtiyaç duymayacağı yeni özellik de önümüzdeki ayın başında oyuncuların kullanımına sunulacak.

PUBG'nin yeniden canlanma özelliği, aslına bakılacak olursa oyunun dosyalarında 3 yıldır bulunuyor ama oyuna daha yeni ekleniyor. Geliştirici PUBG Corporation, oyuncuların yerden kalkmak için ne yapacağını, bu özelliğin ne gibi şartlar altında kullanılacağı gibi ayrıntıları paylaşmadı.

PlayerIGN tarafından Twitter'da paylaşılan bir görüntüde oyuna 12.2 güncellemesi ile gelmesi planlanan özelliğe y er verildi. Yeni özellik muhtemelen 8x8'lik Taego haritası ile birlikte gelecek. PlayerIGN'nin Twitter'dan paylaştığı görüntüde oyuncunun başka birisi tarafından vurulduktan sonra kendi kendini dirilttiği görülüyor.

PUBG new revive/self-pickup mechanic in action coming in update 12.2.



Additionally, this self-pickup mechanic has actually been in the game files since 2018; PUBG has actually planned a revive mechanic for at least 3 years. pic.twitter.com/3DBG2F1yPN