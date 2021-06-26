PUBG Kendini Canlandırma Özelliğine Kavuşuyor
PUBG kendini canlandırma özelliği sayesinde oyuncular kendi kendini canlandırabilecek. Peki, bu özellik oyuna tam olarak ne zaman eklenecek? İşte detaylar!
PUBG kendini canlandırma özelliği ile oyuncuların artık başkalarının yardımını bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. PlayerUnkown's Battlegrounds 12.2 güncellemesi, oyuncuların kendi başına da idare etmesine olanak tanıyan yeni özelliği ile kullanıcıların çok sayıda rakibin olduğu bir çatışma ortamında hemen pes etmemesini sağlıyor.
PUBG Kendi Canlandırma Ne Zaman Gelecek?
PlayerUnkown's Battlegrounds 12.2 güncellemesinin 7 Temmuz 2021 tarihinde oyuncularla buluşturulması bekleniyor. Bu özellik 12.2 güncellemesi ile gelecek bir özellik olduğundan oyuncuların yerden kalkmak için başkasına ihtiyaç duymayacağı yeni özellik de önümüzdeki ayın başında oyuncuların kullanımına sunulacak.
PUBG'nin yeniden canlanma özelliği, aslına bakılacak olursa oyunun dosyalarında 3 yıldır bulunuyor ama oyuna daha yeni ekleniyor. Geliştirici PUBG Corporation, oyuncuların yerden kalkmak için ne yapacağını, bu özelliğin ne gibi şartlar altında kullanılacağı gibi ayrıntıları paylaşmadı.
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PlayerIGN tarafından Twitter'da paylaşılan bir görüntüde oyuna 12.2 güncellemesi ile gelmesi planlanan özelliğe y er verildi. Yeni özellik muhtemelen 8x8'lik Taego haritası ile birlikte gelecek. PlayerIGN'nin Twitter'dan paylaştığı görüntüde oyuncunun başka birisi tarafından vurulduktan sonra kendi kendini dirilttiği görülüyor.
PUBG new revive/self-pickup mechanic in action coming in update 12.2.— PlayerIGN (@PlayerIGN) June 25, 2021
Additionally, this self-pickup mechanic has actually been in the game files since 2018; PUBG has actually planned a revive mechanic for at least 3 years. pic.twitter.com/3DBG2F1yPN
Oyunu takım halinde değil de tek başına oynamaktan keyif alan bazı oyuncular, PUBG'de kendini canlandırma özelliğine sahip olmanın kendilerine büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyor.
Oyunun geliştiricisinin yeni özelliğin nasıl çalışacağını açıklamadığını da hatırlatmak gerekiyor. Benzer şekilde özelliğin Taego'ya özel olup olmayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Görünüşe bakılacak olursa oyuncuların özellik hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için 7 Temmuz'u beklemesi gerekiyor.
PUBG 12.1 Güncellemesinin Özeti
- Miramar'da büyük çaplı bir yenilik yapıldı. Haritada hareket etmek eskisine kıyasla çok daha kolay hale geldi. Harita çok daha canlı bir hal aldı. Evlerin içine kadar yapılan yenilemede eşya fazlalığı da giderildi.
- Yeni zırh delici nişancı tüfeği Lynx AMR eklendi.
- Oyuna yeni araç ATV geldi.
- Oyunda artık bir maç başlamadan önce futbol oynanabiliyor. Futbol topları, oyun başladığında kayboluyor.
- Botlar iyileştirildi. Botlar da artık oyuncular gibi uçakla atlıyor. Siper alma gibi yetenekleri de iyileştirildi. Botlar Erangel, Miramar, Sanhok ve Vikendi haritalarında bulunuyor. Botların on saniye boyunca oyunculara saldırmaması ve botların kanama hızı gibi hatalar da düzeltildi.
- Geçici yasaklar için itibar puanında azalma artık meydana gelmiyor. Hile yaptığı tespit edilen oyuncularsa yine kalıcı olarak yasaklanıyor. PUBG'nin davranış kurallarına aykırı hareket eden kullanıcıların itibar puanı düşürülüyor.
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