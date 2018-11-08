PUBG Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Tüm dünyayı kasıp kavuran PUBG furyasına henüz katılma şansınız olmadıysa, size güzel bir haberimiz var. Microsoft, normalde 118 TL’ye satılan popüler oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı!

PlayerUnknown's Battlegrounds, bilinen ismiyle PUBG, oyun dünyasının ikonik yapımlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun vazgeçilmezi haline gelen oyun, rakibi Fortnite ile birlikte battle royale türünün en önemli temsilcisi konumunda.

Microsoft, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi "Ücretsiz Oyun Günleri" promosyonunun bir parçası olarak PUBG’yi Xbox Live Gold üyeleri için ücretsiz hale getirdi. Gold üyeliği olmayanları da unutmayan şirket, bu kullanıcıların hafta sonu boyunca sevilen oyunu ücretsiz bir şekilde çevrimiçi oynamalarına izin verecek.

Bugün itibarıyla ücretsiz hale gelen PUBG, kampanyadan önce Microsoft Store’da 118 TL’ye satılıyordu, ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var; zira Microsoft’un bu özel etkinliği 11 Kasım’da sona erecek.

Etkinlik kapsamında ücretsiz olan tüm oyunlar Xbox Live üyeleri için mağazada listelenecek. PUBG’yi ücretsiz olarak konsolunuza indirmek için yapmanız gereken tek şey ise oyunun mağaza sayfasına giderek indirme butonuna tıklamak. Ayrıca oyunu bir kere indirdiğinizde ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceğinize de belirtelim.

PUBG’yi ücretsiz indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.