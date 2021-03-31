PUBG Lite Kapatılıyor Mu? İşte Yayıncısından Açıklama!

Bu hafta yapılan sürpriz bir duyuru ile PUBG Lite aramızdan ayrılıyor. Kademeli olarak üç aşamada desteğin kesilmesi ile Mayıs ayının sonlarına doğru PUBG Lite kapatılıyor. Peki bu aşamalar neler? Detaylar haberimizde.

Sevilen Battle Royale oyunu olan PUBG için düşük sistemlerde çalışan PUBG Lite versiyonu, 2019 yılının Ocak ayı içerisinde beta aşamasıyla Taylandlı oyuncular ve aynı yılın Ekim ayında da Avrupa bölgesindeki oyuncular için yayınlanmıştı. Geliştirici ekibi ve sunucuları ile ana oyundan ayrılan bu versiyonda görsellik önemli ölçüde düşürülmüş olsa da, içerik anlamında herhangi bir şeyden feragat edilmemişti. Haliyle ortalama sistemi fazla güçlü olmayan oyuncular da Battle Royale oyununun keyfini sürebilir hale gelmişlerdi. Ne var ki yayıncı konumunda Krafton tarafından yapılan duyuru ile PUBG Lite için yavaş yavaş sona geliniyor.

PUBG Lite’ın Kapatılmasına Karar Verildi

Yapılan açıklamaya bakılırsa, oyunun resmi sitesi dün itibarıyla kapatıldı. Yani artık oyuncular bu versiyonu bilgisayarlarına indiremeyecekler. 29 Nisan 2021 TSİ 05:00 sıralarında hizmet için son nokta koyulacak iken, 29 Mayıs 2021 itibarıyla da artık oyuncu desteği sunulmayacak.

Konuyla ilgili olarak konuşan Krafton, öncelikle oyuncular tarafından PUBG Lite için sunulan destek için teşekkür ediyor. Uzun süreli bir düşünme sürecinin ardından alınan bu karara bağlı olarak önümüzdeki ayın sonlarına doğru bu versiyonun sayfasının kapatılacağı söylenmiş. Belirtilen tarih gelene kadar, oyuncular normal bir şekilde PUBG Lite oynayabilecekler. Ayrıca halihazırda sahip olduğunuz L-COIN'ler dahil oyun içi kredilerinizi dilediğiniz gibi harcayabileceksiniz. Facebook sayfası ise, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra 29 Mayıs 2021 tarihinde gelecek olan sıradaki bildirime kadar açık olarak kalacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? PUBG Lite oyununu oynuyor muydunuz? Krafton tarafından alınan bu kapatma kararı iyi bir hamle mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.