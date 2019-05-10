PUBG Lite PC Beta Kayıtları Başladı! Çok Yakında Türkiye'de İndirilmeye Açılacak

Mobilde ve PC’de en çok oynanan battle royale oyun PUBG’nin Lite sürümü çok yakında Türkiye’de indirilmeye açılacak. Düşük donanımlı bilgisayarlar için optimize edilen PUBG Lite oyununu bekleyenler için ön kayıt başladı.

Bluehole Studio, PUBG Corp.’un geliştirdiği çok oyunculu hayatta kalma oyunu PUBG’nin Lite versiyonu, çok yakın zamanda Türkiye’deki oyuncularla buluşacak. Geçtiğimiz sene yaz aylarında mobil platformlara çıkış yapan PUBG Lite, PC için Ocak ayından bu yana betada ve Tayland’da indirilmeye açıldığından ancak VPN ile oynanabiliyordu. Beta test sürecine Türkiye de dahil edildi ve 9 Mayıs itibarıyla PUBG Lite, Türkiye’de oyuncular için ön kayıda açıldı. PUBG Lite ÖN KAYIT BAŞLIYOR sayfası üzerinden ücretsiz olarak beta programına kayıt olunabiliyor.

PUBG Lite betaya katılanları 9 - 22 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bir etkinlik bekliyor. Açılışa özel muhteşem ödüllerin dağıtılacağı bir etkinlik olacağı duyuruldu.

PUBG LITE PC Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 400

Boş alan: 4GB

PUBG LITE PC Önerilen Sistem Gereksinimleri: