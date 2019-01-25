PUBG Lite PC İndirilmeye Açıldı! (Düşük Sistem Gereksinimli Özel Sürüm)

PUBG Lite PC indirilmeye açıldı! Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan PUBG'nin Lite sürümü PC için nihayet çıkış yaptı! Düşük özellikli bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlar için optimize edilen PUBG Lite oyunu, beta olarak indirilmeye açıldı. Kasma, donma, FPS sorunu yaşayanların merakla beklediği PUBG Lite PC versiyonu indirme bağlantısı haberimizde.

Tencent Games’in Dünya genelinde en çok oynanan online battle royale - hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ya da daha sık kullandığımız şekliyle PUBG’nin Lite sürümü PC için bugün indirilmeye açıldı. PC’de sistem gereksinimleri oldukça yüksek olan oyunun Lite versiyonunu bekleyenler için güzel haber bizzat oyunun geliştirici ekibinden geldi. PUBG Lite PC ücretsiz olarak oyunculara açıldı. Şu anda Beta aşamasında olan ve ülke sınırlaması olan oyunu şimdiden oynayanlar orijinal oyundan çok daha başarılı olduğunu söylüyor.

Ücretsiz indirilebilir olan PUBG Lite PC sürümünde oyunun ilk tanıtımında tanıştığımız harita olan Erangel’da oyuncular bir araya geliyor. Üçüncü şahıs perspektifi (TPP) modunda solo (tek), duo (çift) ve squad (takım halinde) oynama seçenekleri dışında eğitim modu içeriyor. Kısıtlı olan harita ve oyun modlarına yenilerinin ekleneceği de geliştiriciler tarafından paylaşıldı.

PUBG LITE PC Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 400

Boş alan: 4GB

PUBG LITE PC Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64-bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Boş alan: 4GB

PUBG Lite PC indirme bağlantısını da sabırsız oyuncular için paylaşıyoruz. Oyunun betada olduğu, sadece Tayland’da indirilmeye açıldığını, oynamak için VPN programının gerektiği bilgisini de paylaşalım.