PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin!

PUBG mobil versiyonu nihayet Android telefon kullanıcıları için indirilmeye açıldı. Tencent Games’in imzasını taşıyan resmi lisanslı PUBG mobil oyunu, İngilizce dil desteğiyle Google Play’de yerini aldı. "PUBG mobil oyunu nasıl indirilir?, "PUBG mobil oyunu nasıl yüklenir?", "PUBG mobil oyunu nasıl oynanır?" kısacası PUBG mobile hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde.

Milyonların keyif alarak oynadığı online hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS kısa adıyla PUBG, mobil platformda bir süredir var ancak Android tarafında Google Play Mağazası’ndan indirilemiyordu. PUBG mobil oyunu Android telefonlarında oynamak isteyen kullanıcıların TapTap adlı Çince mağaza uygulamasını yüklemelerine artık gerek kalmadı. Oyunun yapımcısı Tencent Games, mobil oyuncuların heyecanla beklediği PUBG’yi Android Mağazası’nda indirmeye açtı. Resmi olarak lisanslandığı özellikle belirtilen oyun, İngilizce ancak şu anda Türkiye’den direkt indirilemiyor. Ülke kısıtlaması olduğundan “Bu öğe hiçbir cihazınızla uyumlu değil” uyarısı ile karşılaşılıyor. Bu noktada VPN uygulamalarıyla oyunun indirebildiğini belirtmek gerekiyor.

PUBG mobil oyununun Türkiye’ye ne zaman çıkış yapacağı, hem Android hem de iOS platformu için belli değil. Tencent Games’in PC’den portladığı, mükemmel grafik ve yüksek kalitede ses sunan PUBG mobil versiyonunu şimdiden indirip oynamak isteyen kullanıcılar arasındaysanız "PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?" blog yazımızı inceleyebilirsiniz.