PUBG Mobile 0.15.0 Güncelleme Boyutu Dudak Uçuklatıyor!

Akıllı telefon bileşenlerinin hızla gelişmesi ile birlikte mobil oyunlar da hızlı bir gelişme dönemine girdi. Bu noktada dikkat çeken ilk oyunlardan birisi olan PUBG Mobile, 0.15.0 güncellemesinin dosya boyutu ile dudak uçuklatıyor.

PUBG Mobile 0.15.0 Güncellemesi için Şimdiden Yer Ayırın

PUBG Mobile yayına alındığından bu yana gelen en büyük güncellemelerden birisi olacak olan 0.15.0 sürümü, pek çok yeniliği ve özelliği beraberinde getirecek. PUBG Mobile yeni güncelleme için hazırlanırken, sunucular da belirli bir süre için kapalı kalmaya hazırlanıyor.

16 Ekim tarihinde yayınlanması planlanan yeni güncellemenin dosya boyutu ise duyanların dudağını uçuklatacak seviyede.

Yapılan açıklamalara göre pek çok yeniliği ve pek çok özelliği oyunun bünyesine katacak olan bu yeni güncelleme için kullanıcılar akıllı telefonlarında 2 GB civarında bir yer ayırmalı. Hem iOS hem de Android için benzer boyutlarda olan güncelleme dosyaları bu noktada dikkatleri çekmeyi başardı.

Android için yaklaşık indirme boyutunun 1,76 GB ve iOS için yaklaşık indirme boyutunun 1,98 GB olduğunu söyleyelim. Bu güncelleme için kapanacak sunucuların ülkeler için belirli aşamalar halinde üç saat kapalı kalacağını belirtelim.