PUBG Mobile 1.0 Sürüm Yenilikleri ve 2020 Dünya Şampiyonası Turnuva Detayları Paylaşıldı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG Mobile, 8 Eylül’de yayınlanması planlanan 1.0 sürümü ile başlayacak yeni dönemin tüm detaylarını paylaştı. Ayrıca Kasım ayında başlayacak 2 milyon dolar ödül havuzu ile dünyanın en büyük mobil e-spor turnuvası PUBG Mobile Dünya Şampiyonası duyuruldu.

PUBG Mobile, yaptığı duyuruyla büyük 1.0 güncellemesi ve dünyanın en büyük mobil e-spor etkinliği olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası’nı (PMGC) tanıtarak yeni bir dönem başlattı. Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olarak üç yıllık başarısının ardından PUBG Mobile, 8 Eylül günü sunulacak 1.0 sürümüyle yeni teknoloji, yeni kullanıcı arayüzü, yeni oynanış özelliklerine kavuşacak ve mobildeki en gerçekçi taktiksel turnuva deneyimini getirecek.

PMGC’nin ilk sezonu olan PMGC Season Zero ise Kasım ayının sonlarında başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin’den profesyonel takımlar, PUBG MOBILE Global Şampiyonu olmak ve PUBG MOBILE e-spor tarihindeki en yüksek ödül havuzu olan 2 milyon dolar için kıyasıya yarışacaklar. Dünyanın lider yenilikçi kablosuz teknolojileri şirketi ve 5G yanı sıra mobil oyun inovasyonunun geliştirilmesi ve sunulmasında arkadaki güç olan Qualcomm Technologies ise PMGC’nin resmi sponsoru oldu.

PUBG Mobile 1.0 Sürümü ile Gelecek Yenilikler

1.0 sürümü ile daha gerçekle görünüm ve deneyim

Oyun meraklılarının 1.0 sürümünden beklentilerinin çok daha üstünde detay sunan yeni teknolojiler, oyunun kalitesini tamamen iyileştirmek için oyuna yerleştirildi. Oyun karakterleri, Ana Lobi’deki ışıklandırma ve ortamla birlikte oyunun ikonik ortamları da iyileştirildi. Partiküller, duman efektleri, patlamalar, namlu ışıkları ve dürbün etkileşimleri, artık her atışın daha gerçekçi görünmesini sağlıyor. Paraşütle atlama, koşma, fırlatma ve diğer önemli hareketler de en iyi battle royale deneyimi için iyileştirildi. Işıklandırma sistemi ve kaplama kalitesinde yapılan güncellemeler de bitki örtüsü, gökyüzü ve suyu daha gerçekçi yapıyor. Daha gerçekçi bir his ve yüksek kaliteli deneyim sunmak için modeller ve kaplama kalitesi de iyileştirilenler arasında.

Kullanıcı arayüzü yeni efekt ve etkileşimlerle güncellendi

Oyunculara daha kolay ve sezgisel bir kontrol deneyimi sunmak için PUBG MOBILE’ın kullanıcı arayüzü ve interaktif deneyimleri de en baştan hazırlandı. Tüm etkileşim, görsellik, hareketler ve ses efektlerinin kalitesi yükseltildi. Arayüz de gözleri yormayacak şekilde iyileştirilirken yeni görsel teknoloji elementleriyle güncellendi. Ayrıca oyundaki çoğu renk, oyuncuların ruh hallerini daha doğru yansıtacak şekilde düzenlendi.

Oyuncuların aradıklarını daha kolay bulmaları, onlara daha saf ve iyileştirilmiş kontroller sunmak için de yenilikçi çoklu ekran değiştirme modu PUBG MOBILE’a özel olarak sunulacak. Oyunda halihazırda bulunan işlevler de ekranda daha düzenli şekilde yer alacak. Oyunlar, topluluk ve satın alım kısımları 3 farklı alana ayrılarak, oyuncuların daha hızlı ve kolay erişimini mümkün kılmak, daha basit ve temiz bir arayüz oluşturmak ve oyunculara ihtiyaç duydukları işlevleri hızlıca sağlamak için düzenlendi. Buna ek olarak oyuncular kendi düzenlerini de oluşturabilecek ve daha rahat bir kullanım sağlanmış olacak.

PUBG Mobile 2020 Dünya Şampiyonası Başlıyor

Büyük sürüm 1.0 açıklamasının yanı sıra PUBG MOBILE espor alanında da çığır açan gelişmeler yaklaşıyor. PUBG MOBILE Dünya Ligi (PMWL) ve Dünya Şampiyonası tek bir etkinlikte birleştirilerek dünyanın en büyük mobil espor turnuvası olan PUBG MOBILE Global Şampiyonası (PMGC) hayata geçiriliyor. PMGC’nin ilk sezonu olan Season Zero, Kasım ayının sonlarına doğru başlayacak ve Amerika, Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Çin’den profesyonel takımlar, 2 milyon dolarlık ödül havuzundan en büyük payı kaparak Global Şampiyon olmak için karşı karşıya gelecekler. Küresel pandemi sebebiyle PMGC Season Zero için etkinlik alanında izleyiciler olmayacak, ancak güvenli olduğu takdirde Kasım ayı sonunda başlayan ligde seyirciler bulunacak.