PUBG Mobile, 100 Milyon "Aylık Aktif" Oyuncuyu Geçti, Sezon 7 Başladı!

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) mobil ve konsolda rekor kırmaya devam ediyor. Ücretsiz oynanan PUBG Mobile, aylık 100 milyon aktif kullanıcıyı geçti.

Bluehole Studio, PUBG Corporation, Tencent Games’in battle royale oyunu PUBG, oyuncu sayısını günden güne artırıyor. Mobil uygulama analiz platformu App Annie, ücretsiz indirilip oynanabilen PUBG mobil versiyonu için aktif oyuncu sayısını açıkladı. Pazar araştırmacına göre PUBG Mobile, an itibarıyla 100 milyon aktif kullanıcıyı geçmiş durumda. Bir sene önce Android ve iOS platformuna çıkış yapan multiplayer battle royale oyun için büyük bir başarı. Öte yandan oyunun geliştiricisi Tencent ve Bluehole’a 100 milyon dolardan fazla para kazandırmış. Tencent, bunun seferine PUBG Mobile 0.12.5 güncellemesiyle yeni sezonu başlattı. Royale Pass Season 7’ye (Sezon 7) merhaba dediğimiz güncelleme, çeşitli oyun iyileştirmelerine ek olarak Skorpion makineli tabanca, nadir avatar skinleri ve Ortadoğu’daki oyunculara özel sunucu ekliyor.

Oyuncuların sadece oyunu oynayarak kozmetik öğeler kazanabildiği bir tür ilerleme sistemi diyebileceğimiz Royale Pass içeriği her sezon yenileniyor. Oyuncular isterlerse premium sürüme (Elite Pass) geçiş yaparak daha fazla ödülün kilidini açabiliyor.

PUBG Mobile 0.12 Güncellemesi - Geliştirici Notu:

7. Sezon geldi!

Hemen giriş yaparak tüm yeni özellikleri kontrol et!

Yenilikler:

1. Yeni Royale Pass Sezonuyla birlikte Kolay Görev Lisansı, karakter sakalı ve paraşüt/uçuş izleri de geldi.

2. Yeni Silah: Akrep, 9mm mermi ateşleyen, tam otomatik modda çalışan makineli tabanca.

3. Ortadoğu bölgesinde oynayan oyuncular için yeni bir sunucu açıldı.