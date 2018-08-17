PUBG Mobile 100 Milyon İndirilmeyi Geçti

Battle Royale oyunlarından Fortnite ve PUBG arasındaki rekabet devam ediyorken bugün PUBG Mobile ile ilgili önemli bir detay geldi. Tencent Games tarafından yapılan açıklamada PUBG Mobile'ın 100 milyon indirilme sınırını geçtiği öğrenildi.

Bu yılın 19 Mart tarihinde iOS ve Android pazarı için tanıtılan PUBG Mobile, bu anlamda Fortnite'a göre daha fazla kitleye hitap etmeyi başardı. Zaten şu anki rakamlara göre mobil pazarda iki kat daha fazla erişime sahip olan PUBG Mobile'ın yavaş yavaş zorlanacağını da söyleyebiliriz. Çünkü en büyük rakibi Fortnite, Android platformu için beta aşamasında.

Yeni haritalar, modlar, silahlar ve daha birçok güncellemeyle oyunu ayakta tutmayı başaran Tencent'in günlük 14 milyon oyuncuya hitap ettiği ifade edildi. Ayrıca Impossible Crossover göreviyle oyuncuların dikkatini çeken PUBG Mobile yapımcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Konu hakkında geliştirici ekip açıklamalarda bulundu.

Tencent'ten Vincent Wang oyunculara teşekkür ederek “Bizler, Lightspeed ve Quantum Studios'daki kararlı gelişim ekibimize ve özellikle dünyadaki tutkulu ve özveriyle bize ilham vermeye devam eden sadık oyunculara teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı. Aynı zamanda "Bu yıl oyuncularımıza daha da fazla içerik sunmaya çalışacağız." şeklinde konuşan Wang, oyuncuları heyecanlandırdı.