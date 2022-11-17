PUBG Mobile 2.3 Güncellemesi Çıktı: Futbol Çılgınlığı Artık PUBG'de!

PUBG Mobile 2.3 güncellemesi nihayet futbol temalı oynanış, öğeler ve daha fazlasıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Popüler battle royale mobil oyunu, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbol efsanesi Lionel Messi ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında yeni PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile futbol merkezli öğeler, araçlar ve oynanış içeren bir Futbol Çılgınlığı temasını oyuna getiriyor.

PUBG Mobile 2.3 güncellemesi tüm oyuncular için yayınlandı ve oyuncular bazı ücretsiz öğeleri, BP'leri ve AG'leri talep etmek için yeni güncellemeyi indirebilirler. PUBG Mobile 2.3 güncellemesi şu anda yayınlanıyor olsa da yeni güncelleme sürümüne geçiş tüm PUBG Mobile oyuncularının oyunlarını en son sürüme güncellediğinden emin olmak için 17 Kasım yani bugün başlayacak.

PUBG Mobile 2.3 Güncelleme Boyutu

Android telefonlar için PUBG Mobile 2.3 güncelleme boyutu 688 MB iken iPhone'lar için bu boyut 1.84 GB'dır.

PUBG Mobile 2.3 Güncellemesine Nereden Erişebilirim?

APK olarak aşağıdan indirebileceğiniz PUBG Mobile'ın yanı sıra güncellemelere App Store ve Play Store üzerinden erişebilirsiniz.

PUBG Mobile 2.3 Güncellemesinde Ne Gibi Yenilikler Var?

PUBG Mobile 2.3 güncellemesindeki önemli yeniliklerden bazıları, Lionel Messi ile iş birliği içinde geliştirilen yeni Futbol Çılgınlığı temalı modu üzerine. Oyuncuların Unite for One Goal serisinde üst sıralara çıkmak için kazanması gereken farklı futbol temalı etkinlikler bulunuyor. Ayrıca Messi'nin Altın Ayakkabısı gibi bir dizi önemli eşya Erangel, Livik ve Nusa haritalarına dağıtıldı.

Ayrıca PUBG Mobile, yeni oynanış mekanikleriyle Aftermath Modu'nu da oyuna ekliyor. Bunun yanı sıra yeni 2.3 güncellemesi oyuna yeni bir NS2000 av tüfeği getiriyor.