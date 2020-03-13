PUBG Mobile 2. yıl dönümü kutlamaları başladı! PUBG Mobile 2. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oyuncuları yepyeni interaktif oyunlar, etkinlikler, yıl dönümüne özel eşyalar ve başarımların da yer aldığı büyük ve eğlence dolu bir içerik karşılıyor.

Dünyanın en çok oynanan online battle royale oyunu PUBG Mobile’ın 2. yıl dönümü kutlanıyor. Bugünden itibaren oyunu girenler, interaktif mini oyunlar, etkinlikler ve tamamen yenilenen Royale Pass sezonun keyfini sürecek.

Takım oyunu anlayışını vurgulamak için “2gether We Play” temasıyla sunulan PUBG Mobile 2. yıl dönümü etkinlikleri, oyuncuları birlikte eğlenmeye teşvik ediyor. Klasik moddaki Erangel haritasına özel temalı bir Lunapark Modu eklendi. Bu lunapark, haritada üç farklı yerde rastgele görünecek ve içerisinde oyun jetonlarıyla aktifleştirilebilen interaktif mini oyunlar (Avcılık, Kutuda ne var?, Uzay Savaşı, Poligon, Trambolin, Mancınık) barındıracak. Eğlence parklarının ortasında yer alan yüksek menzilli mancınık ile oyuncuları havaya fırlatarak tekrar paraşütle inmelerini sağlıyor.

PUBG Mobile 2. yıl dönümü kutlamasının bir parçası olarak yeni eşyalar ve özel avantajlarla birlikte “2gether We Play” temalı tamamıyla yeni Royale Pass Sezon 12 başladı. Oyuncular dinamik efektlere sahip iki farklı setten birini seçebiliyor. Ayrıca geçtiğimiz yılın kutlamasını kaçıranlar için de “1. yıl dönümü” teamalı eşyalar da dükkanda satışta olacak.

Bunlara ek olarak sunucu genelinde Yıl Dönümü Özel etkinlikleri başlatıldı. Etkinliklerin oyuncuların takım halinde hareket edip etkinlik hedeflerine ulaşması ve birlikte özel ödül kazanabilmeleri için tasarlandığı belirtildi. Birinci Yıl Dönümü Pasta Koleksiyonu Başarımı, İkinci Yıl Dönümü Yeni Mini-Oyun Başarımı, Yıl Dönümü Girişi Özel Başarımı gibi yeni başarımlar arasında yer alıyor.

PUBG Mobile 0.17.0 sürüm güncellemesi, 2. yıl dönümü kutlaması içerikleri, yeni DBS silahı, silah arkadaşları özelliği, ölüm tekrarı ve yeni zorlu modu beraberinde getiriyor.