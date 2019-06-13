PUBG Mobile 400 Milyon İndirilmeye Ulaştı!

PUBG Mobile’ın yayıncısı olan Tencent Games önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Çünkü PUBG Mobile, günlük 50 milyon aktif oyuncuya ve toplamda 400 milyon indirilmeye ulaşmış durumda.

Bu önemli olayı kutlamak için oyuna yeni bir güncelleme getiriliyor. Söz konusu güncellemeyle oyun; 4’e 4 savaş moduna (4 v 4), yeni bir haritaya, özel skinlere ve daha ayrıntılı ayar seçeneklerine kavuşmuş olacak.

Güncelleme 0.13.0 olarak adlandırılan yeni güncellemeyle, birinci şahıs ve üçüncü sahış oynanış modlarına da ayrı kontrol ayarları eklenecek.

Ayrıca, gelişmiş bir üçüncü parti hile önleme sistemi ve ana ekrandan görülebilen yeni bir gecikme göstergesi de bulunacak. Görsel olarak ise, oyuncular artık lobideki özel Godzilla: King of the Monsters temasını ve sınırlı temalı etkinlikleri kullanabilecekler.

Diğer yenilikler arasında, ilk 100 oyuncuya özel hediyelerle yeni bir popülerlik sıralama sistemi olduğunu da belirtelim. Bunun yanı sıra, Survive Till Dawn ve Darkest Night modlarına yeni zombi skinleri ve geliştirilmiş öğe yönetimi de geliyor.

PUBG Mobile’ın yeni 0.13.0 güncellemesine Google Play Store ve App Store üzerinden erişebilirsiniz.