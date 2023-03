PUBG Mobile 5. Yıl Özel: Yenilikler, Güncellemeler ve Tüm İstatistikler!

PUBG Mobile, 5. yıl dönümüne özel olarak bir takım yenilikler ve güncellemeler getirdi. 5. yıla özel yenilikler haricinde topluluğun başarısına dair bazı istatistikler de paylaşıldı.

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG, bu ay itibariyle 5. yılını tamamlıyor. Mart 2018 yılında piyasaya çıkan oyun, o zamandan bugüne dünya çapında büyük bir ilgi gördü.

Güncel olarak 1 milyardan fazla indirmeye ulaşan PUBG Mobile, global çapta bir topluluk oluşturmayı başardı.

PUBG Mobile'da Oyuncuların En'leri

Oyunun ikonik haritalarından biri olan Erangel, 108,5 milyar toplam oyuncu ziyaretine ulaşarak, en çok oynanan harita olma unvanına kavuştu. M416 silahı ise 311 trilyon kullanım ve 118,6 milyar rakibi eleme ile oyuncuların en çok tercihi silah oldu. En iyi destek ise paraşütle atlarken 780 milyon kez kullanılan Yeşil Düşüş İzi oldu.

Araçlara bakıldığı zaman da 18i3 milyar kez sürülen Buggy, en çok sürülen araç oldu. Uzun mesafeler içinse oyuncular daha çok motosikleti tercih etti. Totale bakıldığında 3,42 trilyon kilometre yol kat eden oyuncular, iki tekerler üzerinde dünya çevresini 85,72 milyon kez dolaşmayı başarmış oldu.

Tüm bu istatistiklerin yanı sıra 5 yıl boyunca popülerliğinden bir şey kaybetmeyen PUBG Mobile Tavası, toplam 538,5 milyar oyuncu elemesinin 1,24 milyarına katkı sağladı.

Kültürel İkonlar ile İş Birlikleri

PUBG Mobile, 5 yıllık süre içerisinde dünyanın en büyük kültürel ikonlarıyla iş birliklerine imza attı. K-pop'un en büyük sanatçılarından dünyaca ünlü fulbolculara, süper kahramanlardan otomotiv sektörünün dev isimlerine kadar pek çok alanda iş birlikleri yapıldı. PUBG Mobile'ın önümüzdeki süreçte de bu başarısını ve iş birliklerini genişletmesi planlar arasında öncelik taşıyor.

Tencent Games PUBG Mobile Yayıncılık Başkanı Vincent Wang:

"Her gün PUBG MOBILE'a gelip oynamaya devam eden milyonlara, inanılmaz bir beş yıl için teşekkür ediyoruz! Topluluktan aldığımız destek inanılmaz olmaya devam ediyor ve 5. yıl dönümü kutlamalarının tadını çıkarmanızı umuyoruz! Size mobildeki en iyi battle royale deneyimini sunmaya devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız!"

PUBG Mobile Güncelleme ve Yenilikleri

PUBG Mobile, oyuncuların kendi haritalarını ve modlarını yaratmalarına izin veren yeniliğini şu an Beta aşamasında olarak tanıttı. World of Wonder olarak geçen özellik, 2.5 güncellemesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

2.5 güncellemesinde oyuncular; ödülleri kazanmak için Hayal Meydanı ve Hayal Mahallesi'ni ziyaret edebiliyor ve hayal gücü çoklu harita güncellemeleri ile sevdikleri mobil battle royale oyununa mutlu yıllar dileyebiliyor.

PUBG, yeni World of Wonder modunu sürekli kullanıma sunması ve bu senenin sonlarında ikonik anime serisi DRAGON BALL ile yapılacak ortaklık da dahil olmak üzere oyuncuları savaş alanlarında eğlendirecek yeni, heyecan verici ortaklıklar geleceğe doğru güçlü ve sağlam adımlar atıyor.

PUBG Mobile'ın 5. yıla özel hazırladığı video: