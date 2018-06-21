PUBG Mobile'a FPS Modu Geldi

Bir süre önce ansızın mobil platformlar için piyasaya sürülen PlayerUnknown’s Battlegrounds için uzun zamandır beklenen FPS modu, bugün itibarıyla oynanabilir oldu. Mobil platformlar için yapılan güncellemeyi edinen oyuncuların, PUBG Mobile FPS modu deneyimini yaşayabilecekleri söyledi.
PlayerUnknown takma ismiyle başka oyunlar için Battle Royale modu geliştiren Brendan Greene ve Güney Koreli oyun stüdyosu Blue Hole’un işbirliği sonucunda ortaya çıkan PUBG, çıkış yapmasının ardından beklenmedik bir başarı yakalamış ve Steam üzerindeki bütün rekorları kırmıştı. Blue Hole ve Tencent’in yaptığı ortaklıktan sonra oyun, bilgisayarların ardından Android ve iOS platformlarına doğru yelken açmıştı.
Mobile ücretsiz olarak yayınlanmasından ötürü, milyonlarca oyuncuya ulaşmakta güçlük çekmeyen PUBG Mobile için bugün itibarıyla yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Güncellemeyle birlikte oyuna FPS modu eklenirken, FPS modunun yanı sıra birçok başka detay daha güncellemede yer aldı. Oyuna eklenen yenilikler şöyle oldu:
PUBG Mobile 0.6.0 Güncellemesi
- FPS Modu
- Royale Pass 1. Sezon
- Mini-Zone
- Silahlar ve uçaklar tamamlandı
- Yeni silahlar eklendi
- Tabancaların kullanıcı arayüzü değişti
- Bıçaklar artık lastiklere zarar verebiliyor
- Takım arkadaşları ayrı ayrı sessize alınabilir
- Maç sonrası ekranı
- Katman koruma sistemi
- Asyalı karakter modellemeleri
- Emojiler
- 2 farklı sosyal medya platformu bağlama
- Oda kartları
- Mağazada yeni malzemeler
- Arkadaşa hediye gönderme
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