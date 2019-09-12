PUBG Mobile'a Yeni Güncelleme Geldi

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasında bulunan Pubg Mobile'a yepyeni bir güncelleme geldi. Gelin hep beraber Pubg Mobile'a gelen yeni güncellemenin neler sunduğuna yakından bakalım.
Pubg Mobile'a Royale Pass 9. sezon geldi. 'Bir Savaşçının Macerası' isimli oyun içi etkinlikle birlikte yeni görevler ve değerli ganimetler oyunculara sunulmakta.
Yeni güncelleme ile birlikte oyuncular 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip Küresel Hazine Avı’nın bir parçası olan PMCO 2019 Güz Sezonu Dünya Finalleri’ne katılma şansı elde edebilecek.
Yeni içerik güncellemesi ile beraber gelen özellikler şu şekilde:
- Görev ve sıralama sayfaları yenilendi.
- Yeni sezon için sayaç geldi.
- Royale Pass’e yükseltenler için yeni kişisel paylaşım sayfası geldi.
- Haftalık Görev sandık hatırlatıcıları geldi.
- Başarım zinciri ilerlemesi geldi.
- Emojileri parçalama geldi.
- Ve son olarak Unknown Cash (UC) satın alarak mükemmel ödüller ve silah kaplaması indirimleri kazanma geldi.
Haberimizin hemen altında bulunan bağlantı yardımı ile Pubg Mobile'ı cihazınıza kolayca indirebilir ve oyunun keyfini hemen sürmeye başlayabilirsiniz. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz.