PUBG Mobile’a Yeni Savaş Modu ve Klan Sistemi Geliyor

Tencent Games ve PUBG Corp., günümüzün en popüler oyunlarından PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds)'nin hem PC hem de mobil versiyonu için güncellemeler getirmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Haziran ayında oyuna Birinci Şahıs Perspektifi Modu getirilmişti. Şimdi de PUBG Mobile Temmuz güncellemesiyle oyuna, macera dolu yeni bir Savaş Modu (War Mode) ve tamamen yeni bir klan sistemi getiriliyor.

PUBG Mobile Savaş Modu ile takımlar haritanın ufak bir bölgesinde yoğunlaşacaklar ve daha heyecanlı bir savaş ortamı yaşayacaklar. Bu modda, bir takım 100 puana ulaşıncaya dek tüm oyuncular öldükten hemen sonra tekrar canlanacak. Dolayısıyla dayanıklılık ve takım çalışması daha da önem kazanacak. Oyuncular bir düşman öldürdüklerinde 3 puan, yatan bir düşmanı öldürdüklerinde 1 puan ve takım arkadaşlarını koruduklarında 1 puan kazanacaklar.

PUBG Mobile Temmuz güncellemesiyle savaş modunun yanı sıra oyuna yeni bir klan sistemi de getiriliyor. Buna göre oyuncular bir araya gelerek çeşitli klanlar kurabilecek, klan simgeleri oluşturabilecek ve seviye atlayıp görevleri tamamlayarak özel ödüller kazanabilecekler.

PUBG Mobile Temmuz güncellemesiyle getirilen diğer yeni özellikler ise şu şekilde;