PUBG Mobile Ağır Silah Modu Yayın Tarihi Açıklandı!

PUBG Mobile, şu an en popüler mobil oyunlardan birisi olması ile öne çıkıyor. Yapımcı Tencent tarafından yapılan açıklama ile birlikte Ağır Silah Modu yayın tarihi belli oldu.
Ağır Silah Modu Ne Zaman Gelecek?
Payload Mode olarak da bilinen yeni özelikle birlikte oyuna helikopter, roket atarlar ve diğer ağır silahlar eklenecek. Asıl olarak helikopter yeniliği ile öne çıkan güncelleme, bu noktada kullanıcıların ilgisini çekiyor. Kim helikopter ile birilerini avlamak istemez ki?
- Helikopterler – Oyuncular, yeni saldırı helikopteri ile artık gökyüzüne yükselip düşmanlarını havadan avlayabilecek.
- Süper Silah Sandığı – Düzenli olarak ortaya çıkan ve 3 dakikadan sonra etkinleşen yeni bir sandık. Hava yardımı silahları, Seviye 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları ve benzeri özellikler içerir.
- Takım Arkadaşı Canlandırma – Ölen takım arkadaşlarınızın kimlik kartlarını toplayıp en yakındaki İletişim Kulesi’ne götürdüğünüzde, hızlıca onları canlandırabileceksiniz.
- Yeni Ağır Silah Modu Silahları – Patlayıcı RPG-7, M3E1-A, M79 Bomba Atar ve M134 minigun artık oyunda.
- Hava Saldırısı Sinyali – Oyuncular haritadaki hedef bölgelere hava saldırısı düzenleyebilecek.
- Araç Tamir Paketleri – Paketlerle birlikte hasar almış araç ve tekerlekler tamir edilebilecek.
İşte yeni mod ile oyuna gelecek silahlardan bazıları:
- Helikopter
- RPG-7
- M3E1-A
- M79 Bomba Atar
- M134 Minigun
- Süper Silah Sandığı
PUBG Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre yeni mod 23 Ekim tarihinde yayınlanacak. Android ve iOS platformları için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan bu modla birlikte kullanıcıların oyuna sadakatinin artırılması ve daha çok oyuncunun çekilmesi bekleniyor.
PUBG Mobile 0.15.0 Yenilikleri
0.15.0 içerik güncellemesi kapsamında tüm PUBG MOBILE haritalarına ve oyun türlerine eklenen yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor
- BRDM-2 Amfibik Zırhlı Araç – Oyuncular sadece işaret fişeği ile çağrılabilen ve alınan hasarı azaltan bu özel tankla hem karada hem de suda yolculuk edebilecekler.
- Çıkıntılara Tutunma – Uzun süredir beklenen çıkıntılara tutunma özelliği ile oyuncular binalar ve konteynerler arasında tırmanarak daha önce erişilemeyen noktalara gidebilecekler.
- Desert Eagle – Tüm tabancalar arasında en yüksek hasara ve namlu çıkış hızına sahip bu yeni tabanca, kurşun başına 62 hasar verir. Lazer Nişangâh, Holografik Nişangâh, Silah Lazeri ve şarjör eklentilerine hazır halde geliyor.
- Petrol Varilleri – Tüm haritalarda bulunabilen araç petrol varilleri üzerlerine birkaç kurşun atarak patlatılabiliyor.
- Grafiti – Oyuncular artık dört farklı grafiti tipiyle kendi işaretlerini savaş alanına bırakabilecekler.
- Silah iyileştirmeleri ve ek düzenlemeler – M16A4, Vector, UMP45 ve MK47 Mutant silahları yeni eklentiler, mühimmat türleri ve taşıma kapasitelerinin yanı sıra diğer performans ve grafik iyileştirmeleri ile geliştirildi.