PUBG Mobile Ağır Silah Modu Yayın Tarihi Açıklandı!

PUBG Mobile, şu an en popüler mobil oyunlardan birisi olması ile öne çıkıyor. Yapımcı Tencent tarafından yapılan açıklama ile birlikte Ağır Silah Modu yayın tarihi belli oldu.

Ağır Silah Modu Ne Zaman Gelecek?

Payload Mode olarak da bilinen yeni özelikle birlikte oyuna helikopter, roket atarlar ve diğer ağır silahlar eklenecek. Asıl olarak helikopter yeniliği ile öne çıkan güncelleme, bu noktada kullanıcıların ilgisini çekiyor. Kim helikopter ile birilerini avlamak istemez ki?

Helikopterler – Oyuncular, yeni saldırı helikopteri ile artık gökyüzüne yükselip düşmanlarını havadan avlayabilecek.

Oyuncular, yeni saldırı helikopteri ile artık gökyüzüne yükselip düşmanlarını havadan avlayabilecek. Süper Silah Sandığı – Düzenli olarak ortaya çıkan ve 3 dakikadan sonra etkinleşen yeni bir sandık. Hava yardımı silahları, Seviye 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları ve benzeri özellikler içerir.

– Düzenli olarak ortaya çıkan ve 3 dakikadan sonra etkinleşen yeni bir sandık. Hava yardımı silahları, Seviye 3 Zırh ve Ağır Silah Modu silahları ve benzeri özellikler içerir. Takım Arkadaşı Canlandırma – Ölen takım arkadaşlarınızın kimlik kartlarını toplayıp en yakındaki İletişim Kulesi’ne götürdüğünüzde, hızlıca onları canlandırabileceksiniz.

– Ölen takım arkadaşlarınızın kimlik kartlarını toplayıp en yakındaki İletişim Kulesi’ne götürdüğünüzde, hızlıca onları canlandırabileceksiniz. Yeni Ağır Silah Modu Silahları – Patlayıcı RPG-7, M3E1-A, M79 Bomba Atar ve M134 minigun artık oyunda.

– Patlayıcı RPG-7, M3E1-A, M79 Bomba Atar ve M134 minigun artık oyunda. Hava Saldırısı Sinyali – Oyuncular haritadaki hedef bölgelere hava saldırısı düzenleyebilecek.

– Oyuncular haritadaki hedef bölgelere hava saldırısı düzenleyebilecek. Araç Tamir Paketleri – Paketlerle birlikte hasar almış araç ve tekerlekler tamir edilebilecek.

İşte yeni mod ile oyuna gelecek silahlardan bazıları:

Helikopter

RPG-7

M3E1-A

M79 Bomba Atar

M134 Minigun

Süper Silah Sandığı

PUBG Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre yeni mod 23 Ekim tarihinde yayınlanacak. Android ve iOS platformları için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan bu modla birlikte kullanıcıların oyuna sadakatinin artırılması ve daha çok oyuncunun çekilmesi bekleniyor.

PUBG Mobile 0.15.0 Yenilikleri

0.15.0 içerik güncellemesi kapsamında tüm PUBG MOBILE haritalarına ve oyun türlerine eklenen yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor