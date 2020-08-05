PUBG Mobile Antik Gizem Modu Yeni Oynanış Deneyimi Sunuyor

PUBG Mobile, gizemli bir antik uygarlık temasıyla birlikte, oyunculara tamamen yeni oyun içi etkinlikler ve özel ödüller sunan yeni Antik Gizem Modu güncellemesini yayınladı. PUBG Mobile Antik Gizem Modu güncellemesi ile birlikte yeni bir oynanış sunan Takım Silah Oyunu ve Kütüphane haritası da eklendi.

PUBG Mobile Antik Gizem Modu Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz ay 0.19.0 güncellemesi ile birlikte PUBG Mobile'a hızlı oyun yapısı ile dikkat çeken İskandinav temalı Livik haritası eklenmişti. Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'a yeni haritalar ve oyun modları eklenmeye devam ediyor. Son güncelleme ile birlikte PUBG Mobile'a Antik Gizem Modu, ilk kapalı alan haritası olarak nitelendirilen Kütüphane haritası ve yeni bir oynanış deneyimi sunan Takım Silah Oyunu eklendi.

Oyuna eklenen Antik Gizem Modu ana menüde yer alan mod seçimi ekranından seçilebiliyor. Bu yeni modu aktifleştiren oyuncular, Miramar ve Eranger haritalarında yer alan “Antik Gizem” yapısını keşfe çıkabiliyorlar. Bu devasa iki katlı yapı, her oyunda yer seviyesinde başlıyor. Daha sonra ise oyun çemberini takip ederek havalanıyor.

Antik yapının ikinci katında yer alan mühürlü bir odada, birçok ödül barındıran gizemli bir boss bulunuyor. Oyuncular haritada rastgele yerleştirilen küçük harabelerde yer alan sandıklara erişebilir ve bulmacaları çözebilirler. Ek olarak, oyuncular yeteneklerini, bu yeni interaktif Antik Fresk bulmacasıyla test edebilir.

Antik Gizem Modu ile birlikte PUBG Mobile'a eklenen Takım Silah Oyunu, Arena modu başlangıç silahlarıyla dörde dört bir oynanış sunuyor. Oyuncular rakiplerini yendikçe, silahları da güçleniyor. Takım Silah Oyunu'nda son silah tava olarak belirlendi. Tavayı kullanan ilk takım maçı kazanıyor. Takım Silah Oyunu, cuma gününden pazar gününe kadar oynanabiliyor.

PUBG Mobile oyuncuları, Takım Silah Oyunu'nu yeni Kütüphane haritasında da oynayabiliyor. PUBG Mobile'ın ilk kapalı alan haritası olan Kütüphane'de sol, orta ve sağ olmak üzere üç saldırı yolu bulunuyor. Kütüphane haritasında belirli stratejik noktalar yer alıyor. Kütüphane haritasında yer alan stratejik noktalar, zayıf silahlara sahip olan oyunculara da etkili bir biçimde savaşma şansı sunuyor.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan PUBG Mobile, mobil platformda en çok oynanan battle royale oyunları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre PUBG Mobile, çıkış yaptığı günden bugüne kadar 3 milyar dolar kazanç elde etmeyi başardı.