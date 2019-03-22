PUBG Mobile, Birinci Yaşını Büyük Sürprizlerle Kutluyor

Tencent Games ve PUBG Corp., popüler Battle Royale oyunu PUBG Mobile’ın birinci yıldönümü sebebiyle birçok oyun içi hediye ve geliştirmeler içeren yeni bir güncelleme yayınladı.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, ya da bilinen ismiyle PUBG, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda iOS ve Android platformlarına çıkış yapmıştı. İlk beş ayında 100 milyon indirilme rakamına ulaşan yapım, zaman içinde yayınladığı güncellemelerle oyuncuları mutlu etmeyi başarmıştı.

PUBG Mobile’ın arkasındaki iki şirket Tencent Games ve PUBG Corp., sevilen oyunun birinci yıldönümü şerefine dev bir güncelleme yayınladı.

0.11.5 güncellemesi oyuncuların Spawn Island'da havai fişekli doğum günü partileri düzenlemelerine izin veriyor. Oyuncular ayrıca, haritada belirli bölgelere saklanmış olan kasaları açarak, yıldönümü hediyelerini de toplayabilecek.

Yeni PUBG Mobile güncellemesi, Sanhok'taki Jeep, Dacia ve Mini Bus'in yerini alan üç tekerlekli bir otobüs olan Tukshai'yi de içeriyor. Bunun yanı sıra oyuncular, Vikendi'de bulunan ve SCAR-L'nin yerine geçen G36C tüfeğini de kullanabilecekler.

PUBG Mobile'ın 0.11.5 sürümü, bugün itibarıyla kullanıma sunuldu; ancak yeni güncellemenin tüm Android ve iOS kullanıcılarına ulaşması birkaç günü bulacaktır.