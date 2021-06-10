PUBG Mobile'a Böcek Modu Geldi!

PUBG Mobile'a böcek modu eklendi. Kısa süreliğine eklenen oyun modu, farklı bir deneyim sunuyor. Yeni modda oyuncular, böcek boyutundaki karakterler ile Erangel haritasındaki beş özel laboratuvarda mücadele edebiliyor.

PUBG Mobile Böcek Modu Nedir, Nasıl Oynanır?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'a "Serüven-Böcek" isimli yeni oyun modu eklendi. Yeni oyun modu ile birlikte oyunculara yepyeni bir battle royale deneyimi sunuldu. Yeni oyun modu 5 Temmuz tarihinde oyundan kaldırılacak.

Yeni oyun modunda sınırsız güdümlü füze ile donatılan karakterler, rakipleriyle hızlı, patlayıcı desteğiyle mikroskobik düzeyde mücadele ederken normal boyuttaki karakterlerin tavalarından kaçmaya çalışacak.

Oyuncular, Erangel haritasında geçen Serüven-Böcek modunda beş farklı laboratuvarı keşfedebilecek. Her laboratuvarda gizemli bir Kuantum Dönüşüm Cihazı yer alıyor. Bu cihazı kullanan oyuncular, böcek boyutunda minyatür bir karaktere dönüşebiliyor. Dönüşen oyuncular, sırt çantalarında yer alan ekipmanları kullanamayacak fakat sınırsız sayıda güdümlü füzeye sahip olabilecek.

Laboratuvarda uçabilen oyuncular, uzaklaştıklarında gerçek boyutlarına tekrar dönecek. Bu modda böceklere normal silahlar ile zarar vermek mümkün değil. Bu sebepten ötürü tavayı kullanmak gerekiyor.

Böceğe dönüşen oyuncular, Enerji Işığı Puanları toplayarak solucan deliklerini kullanıp, haritanın farklı konumlarına seyahat edebiliyor. Her ışık, beş Işık Puanı toplamanıza olanak sağlıyor. Oyuncular 40 Işık Puanı elde etmeyi başardığında ise Solucan Deliği Cihazı'nı çalıştırabiliyor ve diğer dört laboratuvardan bir tanesine ışınlanabiliyor.

Işık Puanları yalnızca böcek boyutundaki karakterler toplayabiliyor. Normal boyuttaki karakterler ise Enerji Dükkanı üzerinden Işık Puanları ile savaş ekipmanları satın alabiliyor. Serüven-Böcek olarak isimlendirilen yeni moddaki amaç hayatta kalan son oyuncu olmayı başarabilmek. Yeni oyun modunun tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

PUBG Mobile Nasıl İndirilir?

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) isimli battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza atan Bluehole, bu başarıyı Android ve iOS platformlarında devam ettirmek için 2018 yılında oyunun mobil sürümünü geliştirdi.

Ücretsiz olarak sunulan video oyununda 100 oyuncu bir adada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Amaç ise hayatta kalan son oyuncu olmayı başarmak. Son zamanların en popüler yapımı olan PlayerUnknown's Battlegrounds'ı cihazınıza indirmek için aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz.