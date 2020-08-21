PUBG Mobile Canlı Yayın İle Büyük Bir Duyuru Yapacak

24 Ağustos 2020 tarihinde PUBG Mobile ile ilgili büyük bir canlı yayın yapılacak. Oyun hakkında yapılacak yayının ne ile ilgili olduğu hakkında şimdilik kesin bir bilgi olmasa da yayın boyunca PlayerUnknown's Battlegrounds mobil sürümüne gelecek olan güncellemenin detaylarının paylaşılacağı düşünülüyor.

PUBG Mobile'ın Twitter hesabı üzerinden etkinliğin duyurulmasının üzerine oyuncularda büyük bir heyecan uyandı. Oyuncular tarafından merakle beklenen "New Era" etkinliğinde oyuna gelecek yenilikler hakkında pek çok iddia ortaya atılmaya başladı. Peki, PUBG Mobile'ın "Yeni Çağ" etkinliğinde ne duyurulacak?

PUBG Mobile Canlı Yayın İle Neler Duyurulacak?

Popüler battle royale oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds için düzenlenecek "New Era" (Yeni Çağ) etkinliğinde ortaya bazı iddialar atıldı. Etkinliğin isminde "Era" kelimesi geçtiğinden ötürü duyurunun "Erangel" haritasının güncellenmesi ile ilgili bir duyuru olacağı tahmin ediliyor. Erangel, oyunun en popüler haritası olduğundan ötürü bu güncellemenin söz konusu harita ile ilgili olmasına şaşırılmamalı.

Duyurunun söz konusu harita ile ilgili olduğu iddiası doğru ise Erangel haritasının doku kalitesinde iyileştirilmelere gidilecek ve binalar başlı başına revize edilecek. Ortaya atılan başka iddialar ise kullanıcı arayüzünün yenilenmesi, lobinin tamamen düzenlenmesi yönünde.

Siz 24 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan duyuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce "New Era" etkinliğinde neler duyurulacak? Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.