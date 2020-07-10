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PUBG Mobile Çöktü Mü? PUBG Mobile Neden Açılmıyor? İşte Detaylar

PUBG Mobile neden kapanıyor? PUBG Mobile neden açılmıyor? PUBG Mobile çöktü mü? İşte detaylar.

pubg-mobile-coktu-mu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

PUBG Mobile çöktü mü? PUBG Mobile neden açılmıyor? Oyun severler PUBG Mobile'a erişimde sorunlar yaşıyor. PUBG Mobile'ın iOS işletim sistemine sahip cihazlarda çöktüğü iddia ediliyor. PUBG Mobile çöktü mü? sorusunun cevabı haberimizde!

PUBG Mobile Neden Açılmıyor?

Son gelen bilgilere göre, Facebook'un SDK'sında bulunan hatadan dolayı dünya genelinde bulunan hemen hemen tüm iOS uygulamaları açılmıyor. PUBG Mobile da bu uygulamalar arasında yer alıyor.

PUBG Mobile tarafından yaşanan sorun hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Şu anda, bu sorun uygulamaların ve oyunların çoğunu etkiliyor. İlgili platformlarla aktif olarak çalışıyoruz ve sorunu çözmek için destekliyoruz. Lütfen güncellemeler için bizi takipte kalmaya devam edin. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz!"

Sorunun ne zaman çözüleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar PUBG Mobile'ın çökmesine tepki göstermekteler. Sorun sadece PUBG Mobile'da değil Spotify başta olmak üzere EnPara, Getir gibi uygulamalarda da yaşanıyor.

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Sorun hakkında resmi bir açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takip kalarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

ETİKETLER: PUBG

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