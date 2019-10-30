PUBG Mobile’da Hile Yapanları Tespit Etmek Artık Daha Kolay

Son dönemlerin en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, hileye karşı yeni önlemler alıyor. Artık oyundaki hileleri tespit etmek için çapraz algılama sistemi kullanılacak.

Tencent Games tarafından geliştirilen PUBG Mobile oldukça popüler hale gelmiş olsa da, oyunda hile yapan bazı kullanıcılar yüzünden büyük sıkıntılar yaşanıyor. PUBG’nin PC versiyonunda hileciler Steam tarafından büyük oranda engelleniyor fakat mobil versiyonda hileciler çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor.

Neyse ki, kullanıcılarına eğlenceli ve adil bir oyun deneyimi yaşatmak isteyen PUBG Mobile, bu duruma kayıtsız kalmayarak hilecilere karşı mücadelede yeni yöntemleri devreye alıyor. Son olarak, gerçek zamanlı algılama teknolojisine sahip gelişmiş bir hile karşıtı sistemin kullanımına başlandı.

Yeni sistem, şüpheli yazılımları ve hileleri çok daha çabuk ve etkili bir şekilde tespit edebiliyor. Sistem, çapraz algılama sistemi ile sürekli büyüyen ve genişleyen kütüphanesi sayesinde bu konuda daha başarılı oluyor.

Hileye karşı mücadelede son derece kararlı olduklarının altını çizen Tencent Games Global Yayıncılık Müdürü Vincent Wang,“Oyuncuların, herkes için adil bir oyun deneyimi sağlamak için %100 kararlı olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Her gün çalıştığımız oyundan büyük gurur duyuyoruz ve hile yapanlar tüm çalışmalarımızı küçük düşürüyor. Hile yapanları oyunumuzdan uzak tutmak için mümkün olan yer şeyi yapıyoruz ve yüzlerce ekip üyesini bu iş için adamış durumdayız.” dedi.