PUBG Mobile'daki Bu Hile Ağızları Açık Bıraktırdı

PUBG Mobile, oyun içi hilecilerin ve dolandırıcıların listesini düzenli olarak ortaya koymakta. Yeni “Project Ban Pan” özelliğini tanıtan PUBG, yayınladığı bir videoda hileciye 10 yıllık bir engel verdiklerini duyurdu. Peki bu 10 yıllık engelin sebebi ne?

Hileciler konusunda bir hayli tedbirli davranan ve bu kullanıcıları düzenli olarak banlayan PUBG Mobile, diğer oyuncular tarafından birkaç kez bildirilen bir oyuncuyu takip altına aldı. Oyun içi verilerinde herhangi hile veya anormallik göstermeyen kullanıcının başka bir akıllı telefonla yeni bir hile yöntemi geliştirdiği gözlemlendi.

Maç bitmek üzereyken zayıf ağ bağlantısına sahip ikinci cihazından PUBG'ye giriş yapan hileci, bu şekilde maçtan atılamıyor ancak diğer oyuncuları öldürebiliyordu. İkinci cihazından tüm kullanıcıları öldüren ve tekrardan birinci telefonuna geçen hilecinin bu şekilde yüzlerce maç kazandığı ortaya çıktı.

Bu hile yüzünden PUBG Mobile'dan 10 yıllık ban yiyen kullanıcının farklı hesaplarına karşı önlemler alınmış durumda. Bundan sonraki güncellemede "zayıf ağ bağlantısı hatasına" dikkat edeceklerini dile getiren PUBG Mobile, bir hesaba farklı cihazlardan giriş yapılamayacağını belirtti.