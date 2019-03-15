PUBG Mobile’dan 2 Milyon Dolar Ödüllü Yarışma

Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG Mobile, hayranlarının karşısına müthiş bir haberle çıktı. Popüler Battle Royale yapımı için düzenlenecek PUBG Mobile Club Open 2019 (PMCO 2019) etkinliğinde toplam 2 milyon dolar ödül dağıtılacağı açıklandı!

Oyunun yayıncısı Çinli Tencent firması ile yapımcı stüdyo PUBG Corporation, kısa zamanda fenomene dönüşen PUBG Mobile için dev bir ödül havuzu oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl müthiş bir sükse yapan PUBG MOBILE STAR CHALLENGE’ın ardından çıtayı daha da yükseğe koymaya karar veren iki şirket, yarı profesyonel ve profesyonel takımların katılacağı PMCO 2019 toplam 2 milyon dolar ödül dağıtılacağını duyurdu.

Bu görkemli etkinlikte hünerlerini göstermek isteyen oyuncular, 8 Mart Cuma - 18 Mart Pazartesi tarihleri arasında yarışmaya kayıt olabilecekler.

Yıl boyu sürecek olan etkinlik için açıklanan katılım şartları ise şu şekilde:

Tüm yarışmacılar turnuvanın başlangıç tarihinde 16 yaşından büyük olmalı.

Kanunen belirlenen reşit olma yaşının altındaki tüm yarışmacılar katılım için ailelerinden izin almalı.

Reşit olma yaşı sınırlaması ve ilgili kurallar her bölgenin ve ülkenin kendi kanunlarına göre belirlenecek.

Her takımdan en az üç kişi temsil ettikleri bölge ve ülkeden olmalı.

Tüm katılımcılar önceki sezon sonunda en az Platinum seviyesinde olmalı.

PMCO 2019, İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere iki bölüme ayrılacak. Ayrıca bu iki bölümün ödül havuzları da ayrı olacak. İlkbahar Dönemi Global Finalleri’nin startı Temmuz 2019’da verilecek.