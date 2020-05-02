PUBG Mobile’dan Ramazan Ayına Özel Güncelleme

PUBG Mobile, “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafeni Koru” kampanyalarını desteklemek ve Ramazan ayını kutlamak için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncellemede Ramazan ayına özel kıyafetler ve oyun içi etkinlikler bulunuyor.

PUBG Mobile tutkunları, 1 ay boyunca oyunda karşılarına çıkan görevleri yerine getirerek çeşitli oyun içi ödüller ve eşyalar kazanacak. Ramazan ayı boyunca PUBG Mobile, 7 gün arka arkaya oynayan oyuncuları için ise özel bir lamba hediye edecek.

PUBG Mobile Ramazan Ayına Özel Eşyalar ve Kıyafet Tasarımlarıyla Güncelleniyor

Yayınlanan güncellemede Ramazan ayına uygun eşyalar ve kıyafetler bulunacak. Bunun yanı sıra oyunculara da Ramazan ayına özel hediyeler verilecek. Eşyaların geleneksel Orta Doğu tasarımlarına sahip olduğu ve savaş alanının havasını değiştireceği söyleniyor. Yeni tasarım kıyafetler ve eşyaların yanı sıra Şans Çarkı ile oyunculara lüks eşyalar, araçlar ve giysiler kazanma şansı da sunulacak.

Tencent Games Küresel Yayın Departmanı Genel Müdürü Vincent Wang yeni güncelleme ile ilgili yaptığı açıklamada, PUBG Mobile ekibinin herkesi aile ve arkadaşlarıyla online olarak bir araya gelme ve iletişimde kalmaya davet ettiğini belirtti. Wang, PUBG Mobile’ın keyfini evde sürdürerek eğlenceli ve sağlıklı bir zaman geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.