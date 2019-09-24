Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından biri olan PUBG, mobil sürümüyle de yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. PUBG Mobile, 1 milyar dolardan daha fazla gelir elde ederek rakiplerine fark attı.

Sürekli olarak büyüyen ve gelirlerini arttırmaya devam eden PUBG Mobile’dan yeni bir rekor daha geldi. Sensor Tower Store Intelligence’ın yayınladığı son rapora göre, PUBG Mobile’ın gelirleri 1 milyar doları aştı.

iOS ve Android genelinde cirosu 1 milyar doları aşan PUBG Mobile, bu rakama ulaşan ilk Battle Royale oyunu olmayı başardı. Ağustos 2018‘de brüt geliri 25 milyon dolar olarak açıklanan oyunun, sadece 1 yıl sonra 1 milyar dolar gelir elde etmesi oldukça etkileyici.

PUBG Mobile Lite'a Güncelleme

Başarılı oyun, zaman zaman yayınlanan güncellemelerle de canlı tutuluyor ve oyuncuların beğenisini kazanıyor. Son olarak PUBG Mobile Lite’a getirilen 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi.

Güncellemeyle Golden Woods adlı yeni bir harita da oyuna eklendi. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar barındıran dar bir harita olan Golden Woods, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı sunuyor.

PUBG Mobile Lite 0.14.1 güncellemesinde şu yenilikler bulunuyor: