PUBG Mobile Deneyimi Zirveye Taşıyacak

Mobil oyun sektörünün öncülerinden ve liderlerinden olan PUBG Mobile oyun deneyimini zirveye taşıyacak.

90 FPS ve 10 Bit HDR Desteği

Hawaii'de düzenlenen Snapdragon Tech Summit 2019 sırasında duyurulan Qualcomm Snapdragon 865 yüksek performans ile oyuncuların yeni gözdesi haline gelecek. 865 yalnızca yüksek performans ile değil 5G, 200 MP kamera ve 144Hz ekran desteği ile de öne çıkıyor.

Etkinliğin ikinci gününde açıklama yapan Qualcomm, PUBG Mobile için gelecek 90 fps ve 10 Bit HDR desteğini duyurdu. Bu işlemci ile desteklenen cihazlar oyunu 90 fps oynatabilecek ve oyunculara daha akıcı bir deneyim sunulmuş olacak.

Bununla birlikte grafik tarafında da önemli iyileştirmeler söz konusu. Mevcutta kullanılan HDR modunun da ötesinde 10 Bit HDR desteği ile daha gelişmiş görsel deneyim sunulacak. Bu ayarlarla birlikte daha yüksek dinamik aralıklarını görebiliriz. Şu an için bunların temel deneyimi nasıl etkileyeceği bilinmese de, ilerleyen zamanlarda satışa sunulacak ilk modeller ile birlikte deneyimleme fırsatı bulunmuş olacak.