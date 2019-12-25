PUBG Mobile Dizisi Çıktı! İlk Bölüm Yayında

Dünyanın en popüler mobil oyunları arasında bulunan ve Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobile, dizi oldu. PUBG Mobile'ın dizisi PUBG MOBILE India Official kanalı tarafından YouTube'da yayına alındı.

PUBG Mobile Dizisi Yayında

Dosti Ka Naya Maidan isimli dizi Hindistan'da geçiyor. Kasabada yaşayan gençlerin hayatlarını anlatan dizide oyunun başarı hikayesinden bahsediliyor. Dosti Ka Naya Maidan isimli dizinin oyuncuları arasında yayıncı Rawknee ve Kronten da yer alıyor.

PUBG Mobile dizisi Hindistan'da yaşayan oyuncular için yapıldı. Hindistan'da yaşayan oyuncular diziye büyük ilgi göstermekte. Dizinin ilk bölümü 32 dakika 11 saniye sürmekte. Dizide Badri Chavan, Ranjan Raj, Chinmay Chandraunshuh, Alam Khan ve Arnav Bhasin rol almakta. Hemen aşağıdan PUBG Mobile dizisinin ilk bölümünü İngilizce altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

PUBG Mobile geçtiğimiz aylarda aktif 100 milyon oyuncu barajını geçmişti ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. PUBG Mobile'a her geçen gün yeni özellikler gelmeye devam etmekte. Eğer PUBG Mobile'ı cihazınıza indirmediyseniz hemen aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilir ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.