PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 6 Takım Katılacak!

6 milyon dolar ödüllü PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'na ülkemizden 6 takım gidecek. Türk e-spor takımları, popüler battle royale oyunu için düzenlenen PMPL Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarının altına imza attı.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'ndaki Türk E-Spor Takımları

Next Rüya Esports Papara SuperMassive Blaze 1907 Fenerbahçe Futbolist S2G Esports Worlds of Wonders

PUBG Mobile e-spor programının en büyük organizasyonu olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2021 (PMGC 2021) ile ilgili ayrıntılar belli oldu. 6 milyon dolar ödüllü turnuva 30 Kasım'da Doğu ve Batı bölümlerine ayrılan PMGC 2021 Ligi ile başlayacak ve 24 Aralık'a kadar devam edecek. Şampiyonun belirlendiği PMGC 2021 Büyük Finalleri ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Doğu ve Batı bölümlerinde toplam 40 takımın mücadele edeceği PMGC 2021 finallerine Türkiye'den 6 takım katılacak. Next Rüya Esports, PMPL Türkiye birincisi olarak adını yazdırdığı global turnuvada, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen PMPL Avrupa Şampiyonası sonrasında 5 Türk takımı daha yerini aldı. Böylece global arenada mücadele edecek Türk kulüplerinin tam listesi Next Rüya Esports, Papara SuperMassive Blaze, 1907 Fenerbahçe, Futbolist, S2G Esports ve Worlds of Wonders oldu.

Doğu ve Batı Ligi'nde her hafta beş gün yayın gerçekleşecek. İki gün boyunca 20 takımın tümü birbiriyle karşılaşırken, diğer üç günde ise Süper Hafta Sonu maçlarına yer verilecek ve haftanın en iyi 16 takımı Şampiyona Puanı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

Üç Süper Hafta Sonunun ardından en çok Şampiyona Puanına sahip olan 16 takım, her iki bölgedeki en iyi takımları belirlemek için PMGC Doğu ve PMGC Batı Finallerine katılmaya hak kazanacak. PMGC Doğu Finalleri'nde galip gelen ilk dokuz takım ile PMGC Batı Finalleri'nden ilk altı takım, PMGC 2021 Büyük Finallerinde yarışacak.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Nasıl İzlenir?

PUBG Mobile ayrıca PMGC için YouTube isimli popüler video paylaşım hizmeti ile iş birliği yapıldığını duyurdu. İş birliği kapsamında etkinlikler resmi PUBG MOBILE Esports kanalının yanı sıra 18 yerel kanal aracılığıyla özel platformlar üzerinden de yayınlanacak.